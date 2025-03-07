NorthernLAND Group, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Anlatan Güçlü Bir Mesaj Yayınladı

NorthernLAND Group Reklam ve Kurumsal İletişim Direktörü Feriha Yiğittürk, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel bir açıklama yaparak, şirketin vizyonunu ve kadınların iş dünyasındaki önemini vurguladı.

Yiğittürk, “NorthernLAND Group olarak, 21 yıldır Kuzey Kıbrıs’a değer katan projeler üretmenin, sürdürülebilir yatırımlarla geleceği şekillendirmenin ve kaliteli yaşam alanları yaratmanın gururunu taşıyoruz. Bu vizyonla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü saygıyla selamlıyoruz.” diyerek, şirketin kadınların iş gücündeki önemli rolüne verdiği önemi dile getirdi.

Yiğittürk, kadınları toplumun gelişimi, değişimi ve dönüşümünün öncüleri olarak tanımlayarak, “Kadın, yeniden doğuşun, emeğin ve üretimin simgesidir; kadınların varlığıyla dünya daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir bir yer haline geliyor.” dedi.

NorthernLAND Group'un, 550’den fazla kadın çalışanı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini benimseyen kadın yöneticileriyle iş dünyasında örnek bir duruş sergilediğini belirten Yiğittürk, şirketlerinin her projede eşitlikçi, sürdürülebilir ve inovatif bir anlayışla ilerlediğini belirtti. Aynı zamanda, kadınların üretim ve karar alma süreçlerine dahil edilmesinin şirketleri daha yenilikçi, üretken ve sürdürülebilir hale getirdiğine inandıklarını ifade etti.

Yiğittürk, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Kadınların iş dünyasında ve toplumda eşit koşullarda yer almasının, daha güçlü bir gelecek için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Kadınlar özgürleştikçe, dünya çok daha güzel olacak. Kadının emeği, sevgisi ve özverisiyle üretimin değeri yükselecek. Bu bilinç ve değerlerle, 8 Mart, hepimizin ortak gururudur.”