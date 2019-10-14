Northernland Group sabah kahvesini çocuklar için içti

NorthernLand Group sosyal sorumluluk bilinci ile Oza Kahve ve Zeytin Ağacı Derneği’nin başlatmış olduğu, “Bir Kahve Al Bir Çocuk Gülümset’’ Sosyal sorumluluk projesine “bende varım” dedi.

14 Ekim Pazartesi günü NorthernLand Group önünde gerçekleşen etkinlikte tüm personel kahvesini içip, bağış yaptı.

Etkinlikte konuşan Oza Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Umut Oza konuşmasında NorthernLand Group’ a projeye bende varım dediği ve katkı koyduğu için teşekkür etti. İş adamlarına çağrı yapan Oza, sosyal sorumluluğu yaymak adına çocuklarımız için bizde varız deyip, Umut olmaya davet etti. (MHA)

14/10/2019 19:19