Northernland Group Yeni Yıl Yemeğinde Bir Araya Geldi

Northernland Group, geçtiğimiz akşam Zagato Restoran’da düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek, hep birlikte keyifli bir akşam geçirdi.

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23/12/2019
HK

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Northernland Group Yeni Yıl Yemeğinde Bir Araya Geldi

Northernland Group, geçtiğimiz akşam Zagato Restoran’da düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek, hep birlikte keyifli bir akşam geçirdi.

Northernland Group of Companies’in başta Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt olmak üzere tüm yöneticileri, çalışanları ve aileleri ile birlikte yeni yıl yemeğinde buluştular.  

Yeni yıl yemeğinde Northernland Construction, Grand Sapphire Resort, Cyprus Ways Rent a Car, Fit Plus, Thrones Club ve Soul Food ekipleri buluştu.

Northernland Group şirketlerinin çalışanları bu eğlenceli gecede bir araya gelerek keyifli ve güzel bir gece yaşadılar. (MHA)

23/12/2019 17:32
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TAGS: haber, kıbrıs, Northernland Group
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