NorthernLAND Grup'tan sosyal duyarlılık ve dayanışma

Adanın kuzeyinde ayrıcalıklı yaşam tarzlarının yaratıcısı, sektörde kalite ve güvenin temsilcisi Northernland Grup personeli 'Tiyatro İyileştirir' yaklaşımı ile Mağusa'da sosyal yaşama destek verdi.

Şirket olarak 'Zalihe Susuzlu Tiyatrosu'nun yeni oyununa izlemeye giden Northernland Grup personeli, perdelerini 7 yaşındaki beyin felci hastası Rüzgar Alkan için açan etkinliğe katkı sağladı.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Salonu'ndaki oyunda hem sosyalleşen hem de takım ruhunu güçlendiren Northernland Grup ailesi, önemli bir dayanışmaya da imza attı.

Northernland Grup Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, sanata ve sanatçıya destek vermenin yanı sıra sosyal duyarlılığı geliştirmenin önemine dikkat çekerek, "Bu oyunun bizler için en anlamlı yanı perdelerini bir çocuğumuza destek için açmasıydı. Northernland Grup olarak en temel ilkemiz, halkımızla birlikte hissetmek, ilerlemek ve yarınlara ortak bir duyarlılıkla yol almaktır. Bu vesileyle tüm sanatçılarımıza emekleri için teşekkür ederiz" dedi.

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18/11/2021 16:34