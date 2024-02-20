Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri 22 Şubat 2024 Perşembe günü belli oluyor. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Norrthernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 6 Mart 2024 Çarşamba, rövanşlar ise 20 Mart 2024 Çarşamba günü oynanacak.

Çeyrek final kura çekiminde seri başı uygulaması olmayacak. Çeyrek finalde yer alacak ekipler şöyle;

Cihangir GSK

Mağusa Türk Gücü

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Göçmenköy İYSK

Doğan Türk Birliği

Miracle Karşıyaka ASK

Yenicami AK

Miracle Değirmenlik SK