NorthernLand minik futbolcuların yanında

NorthernLand, Gazimağusa bölgeside tüm devlet ilkokullarının futbol takımlarına forma sponsoru oldu.

NorthernLand Grup Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, Northerland Group olarak herzaman sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yiğittürk, herzaman önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz olmuştur diyerek vurguladı. Mağusa Türk Gücü'ne yaptığımız katkılar bunun en büyük örneğidir diyerek ekledi...

Feriha Yiğittürk konuşmasına şöyle devam etti;

"Bu yıl Gazimağusa devlet okullarının minik futbolcu takımlarına forma sponsoru olduk. Bu sayının artarak okullarımızın adaya yayılması için,her bir çocuğumuza ayrı ayrı dokunmak ve onların geleceklerini şekillendirmek için elimizi her zaman taşın altına koymaktan mutluluk duyacağız."

NorthernLand Genel Müdürü Taruz Güçlüer, "sosyal sorumluluk projelerimizin içerisinde en büyük önceliğimiz herzaman çocuklarımız oldu "dedi.

Güçlüer; "Bu bağlamda hem MTG'de hem de Gazimağusa'da bulunan tüm Devlet okullarının forma sponsoru olduk."

Taruz Güçlüer, formaların uğurlu gelmesini diledi.

Güçlüer,katkı koyan herkese teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı.

Hakan Şeren,bu katkıların arkasının geleceğinden emin olduğunu dile getirdi ve öğretmenler ve yönetici olarak Koral bey'e bu düşüncesinden dolayı çok teşekkür etti.

Şermin İyican, Gazimağusa merkez okulları olarak böyle bir katkıdan dolayı NorthernLand şirket gruplarına teşekkür etti.

İyican,"Yapılan katkı spora ve geleceğe büyük bir katkıdır.Bu katkıların ilerleyen zamanlarda büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz diyerek konuşmasını sonlandırdı.