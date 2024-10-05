Northernland Spor Festivali’nde triatlon zamanı

Northernland Sports Fest kapsamında merakla beklenen Triatlon organizasyonu yarın (6 Ekim Pazar) gerçekleştirilecek. “NorthernLAND Sprint & Olimpik Triatlon” ismi ile Triatlon Federasyonu işbirliğinde organize edilen ve 3 bin dolar toplam ödül miktarına sahip Sprint ve Olimpik kategorilerinde gerçekleştirilecek triatlon yarışları, yüzme ile başlayacak, bisiklet ile devam edecek ve koşu ile tamamlanacak.

Katılımın yoğun olacağı yarışların sonrasında ödül töreninde dereceye girecek sporculara ödülleri takdim edilecek.