Northernland Sports Fest 23’te maraton ve halk koşusu heyecanı

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve hazırlıkları süratle devam eden NorthernLAND Sports Fest (NSF23) 29-30 Eylül, 1 Ekim tarihlerinde İskele Long Beach, Pera Mackenzie’de gerçekleştirilecek.

Festivalde Grand Sapphire Championship, Pera Mackenzie Beach Volley Cup, NorthernLAND International Half Marathon , Cyprus Ways Sprint Triathlon, NorthernPlus Sea Fest, Pera Mackenzie Muscle Beach (Fitness), Sunset Pilates ve Sun Rise Yoga branşlarında ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Uluslararası düzeyde profesyonel ve amatör birçok sporcuyu bir araya getirecek festivalde atletizm dalında önemli organizasyonlara imza atılacak.

NorthernLAND International Half Marathon ismi ile yer alacak organizasyonlarda ülkemiz sporcularının yanı sıra yurtdışından önemli isimler yer alacak.

Atletizm Federasyonu ile ortaklaşılarak düzenlenecek 21 km, 10 km ve 5 km yarışları International World Athletics onaylı parkurlarda koşulacak.

KKTC’de bir ilk; Gece Koşusu

Atletizm Federasyonu ile işbirliği halinde düzenlenecek yarışlar 29 Eylül Cuma akşamı gece koşusu ile başlayacak. KKTC’de ilk kez gerçekleştirilecek gece koşusu saat 21.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacak.

Bayrak yarışı şeklinde düzenlenecek ve en az 2, en fazla 4 sporcu ile oluşturulacak bayrak takımları, Pera Mackenzie Beach Club’tan alt geçit kullanılarak Grand Sapphire Resort’a ulaşan güzergâhı 4 kez turlayacak. Trafiğe kapalı alanda, ışıklandırılmış ve güvenliği sağlanmış parkurda yapılacak yarış için alt geçit ışıklandırılması da özel olarak sağlandı.

Gece koşusu için kayıtlar devam ederken, kayıt yaptırmak isteyenlerin www.northernlandsportfest.com adresinden veya alandan kayıt yaptırabileceği açıklandı.

21 km, 10 km ve 5 km koşuları doğal güzellikler içerisinde gerçekleştirilecek

1 Ekim Pazar sabahı yarı maraton koşuları kapsamında 21 km, 10 km ve 5 km yarışları gerçekleştirilecek. 21 km yarışı saat 07.00’de start alırken, 10km saat 07.20’de, 5 km ise 07.40’ta başlayacak. Pera Mc Kenzie önünden Karpaz istikametine doğru ilerleyecek parkur, eski İskele çemberinden Mağusa istikametine dönecek, Bedi’s yönünde ilerledikten sonra Salamis Antik Kenti içerisinden geçerek Pera Mackenzie önünde son bulacak.

3 kategori için aynı güzergahlar kullanılırken, yarış mesafelerine göre ilerleyiş noktaları farklılaşacak.

www.northernlandsportfest.com adresinden kayıtların devam ettiği açıklanan 21km, 10hm ve 5 km yarışları deniz kenarından ve antik kent içinden geçerek doğal güzelliklerle sporu iç içe getirecek.

Yarışlara Türkiye’nin önde gelen atletlerinden Ömer Amaçtan, Serhan Polat, Ezgi Kaya, Esmanur Yılmaz ve Abdurrahmen Gediklioğlu da katılacak.

3 km’lik Halk Koşusu için hazırlıklar tamamlandı

Tüm Long Beach sahilini kapsayacak olan ve İskele Belediyesi’nin de destekleri ile gerçekleştirilecek halk koşusu Pera Mackenzie’den başlayacak. 1 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve eski İskele Çemberi’ne ulaşılarak v aynı noktada tamamlayacak yarış 1.5 km gidiş, 1.5 km dönüş şeklinde toplam 3 km’lik bir mesafeyi kapsayacak.

Sağlıklı yaşam önceliği ile düzenlenecek organizasyondan elde edilecek tüm gelir, Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak ve geleceğin şampiyonlarını desteklemek için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Eğitim Bursu’na aktarılacak.

Yarış başlangıcına kadar kayıtların açık olduğu bilgisi verilirken, yarış öncesinden itibaren güzergah yönündeki yol trafiğe kapalı tutulacak.

Çocuklara özel eğlence koşusu

Northernland Sports Fest kapsamında çocuklar da düşünüldü ve onlara özel bir de yarış tasarlandı. 6 yaş üzeri çocukların yer alacağı çocuk yarışı Pera Mackenzie yürüyüş yolunda gerçekleştirilecek. 1 kilometrelik mesafede, trafiğe kapalı alanda veliler ve görevlilerin gözetiminde yer alacak çocuklar eğlenceli ve sporla dolu zaman geçirecek. Çocuk koşusu 1 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve yarış başlangıcına kadar kayıt yaptırılabilecek.

Yarı Maraton (5 Km)

Kadınlar ve Erkekler kategorileri

Birinci 10 bin TL

İkinci 5 bin TL

Üçüncü: 3 bin TL

Dördüncü: 2 bin TL

Beşinci: Bin TL

Yarı maraton (10 Km)

Kadınlar ve Erkekler kategorileri

Birinci 15 bin TL

İkinci 10 bin TL

Üçüncü: 6 bin TL

Dördüncü: 4 bin TL

Beşinci: 2 bin TL

Yarı Maraton (21 Km)

Kadınlar ve Erkekler kategorileri

Birinci 20 bin TL

İkinci 15 bin TL

Üçüncü: 10 bin TL

Dördüncü: 6 bin TL

Beşinci: 4 bin TL