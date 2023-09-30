Northernland Sports Fest 23’te triathlon yarışı sonuçları açıklandı

Northernland Sports Fest’te ikinci günün ilk saatlerinde triathlon yarışı heyecanı yaşandı. Triathlon Federasyonu ile birlikte organize edilen Cyprus Ways Sprint Triathlon yarışı 41 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. 8 takımın yer aldığı yarışta sporcular önce 750 metre yüzme etabında yarıştılar. Sonrasında 20 km’lik bisiklet etabı geçildi ve 5 km’lik koşu ile yarış tamamlandı.

Yarış neticeleri federasyon tarafından şu şekilde açıklandı:

TAKIM KARIŞIK GENEL KLASMAN

1-Tüfekçi Forever Stronger

2-DSP Professional

3-Tüfekçi Sprint

ERKEKLER GENEL KLASMAN

1-Christopher Pietruczuk Ferdi

2-Enis Alçıcı Ares Spor Kulübü

3-Tuğcan Özkızan Tüfekçi Spor Kulübü

KADINLAR GENEL KLASMAN

1-Mine Devrim Tüfekçi Spor Kulübü

2-Melda Ünal Ares Spor Kulübü

3-Ayşa Küçükakça Ares Spor Kulübü

14-19 Yaş Erkekler:

1-Ayer Alçıcı Ares Spor Kulübü

2-Umut Yılmaz Ares Spor Kulübü

3-Tolgu Galip Özyolaç Ares Spor Kulübü

20-29 Yaş Erkekler:

1-Ersun Hasan Tüfekçi Spor Kulübü

2-Berk Bağrıkara Ferdi

3-Ömer Özyıldırım Ferdi

30-34 Yaş Erkekler:

1-Demir Moda Tüfekçi Spor Kulübü

2-Çağan Kutgüner Ares Spor Kulübü

3-Ahmet Arnavut Ferdi

35-39 Yaş Erkekler

1-Erim Debreli Ares Spor Kulübü

2-Kerem Güneşer Tüfekçi Spor Kulübü

3-Aleksei Shchukin Ferdi

40-44 Yaş Erkekler

1-Özgü Özgyiğit Tüfekçi Spor Kulübü

2-Ferhat Bakay Tüfekçi Spor Kulübü

3-Batu Ali Veçhioğlu Ferdi

45-49 Yaş Erkekler:

1-Erda Şerebet Tüfekçi Spor Kulübü

2-Hakan Korsan Ferdi

3-Murat Mehrübeoğlu Aspava Spor Kulübü

50-59 Yaş Erkekler:

1-Spyros Georgallides Ferdi

2-Şevki Ahcıhoca Aspava Spor Kulübü

3-Murat Cahit Ataer Ferdi

30-29 Yaş Kadınlar

1-Anastasia Chernova Aspava Spor Kulübü

40-49 Yaş Kadınlar

1-Nuran Öze Ares Spor Kulübü

2-Helen Morozova Ferdi