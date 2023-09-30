Northernland Sports Fest 23’te triathlon yarışı sonuçları açıklandı

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30/09/2023

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Northernland Sports Fest 23’te triathlon yarışı sonuçları açıklandı

 

Northernland Sports Fest’te ikinci günün ilk saatlerinde triathlon yarışı heyecanı yaşandı. Triathlon Federasyonu ile birlikte organize edilen Cyprus Ways Sprint Triathlon yarışı 41 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. 8 takımın yer aldığı yarışta sporcular önce 750 metre yüzme etabında yarıştılar. Sonrasında 20 km’lik bisiklet etabı geçildi ve 5 km’lik koşu ile yarış tamamlandı.

Yarış neticeleri federasyon tarafından şu şekilde açıklandı:

TAKIM KARIŞIK GENEL KLASMAN

1-Tüfekçi Forever Stronger

2-DSP Professional

3-Tüfekçi Sprint

ERKEKLER GENEL KLASMAN

1-Christopher Pietruczuk               Ferdi

2-Enis Alçıcı                                      Ares Spor Kulübü

3-Tuğcan Özkızan                            Tüfekçi Spor Kulübü

KADINLAR GENEL KLASMAN

1-Mine Devrim                                 Tüfekçi Spor Kulübü

2-Melda Ünal                                   Ares Spor Kulübü

3-Ayşa Küçükakça                           Ares Spor Kulübü

14-19 Yaş Erkekler:

1-Ayer Alçıcı                                     Ares Spor Kulübü

2-Umut Yılmaz                                 Ares Spor Kulübü

3-Tolgu Galip Özyolaç                    Ares Spor Kulübü

20-29 Yaş Erkekler:

1-Ersun Hasan                                  Tüfekçi Spor Kulübü

2-Berk Bağrıkara                             Ferdi

3-Ömer Özyıldırım                           Ferdi

30-34 Yaş Erkekler:

1-Demir Moda                                 Tüfekçi Spor Kulübü

2-Çağan Kutgüner                           Ares Spor Kulübü

3-Ahmet Arnavut                             Ferdi

35-39 Yaş Erkekler

1-Erim Debreli                                  Ares Spor Kulübü

2-Kerem Güneşer                            Tüfekçi Spor Kulübü

3-Aleksei Shchukin                          Ferdi

40-44 Yaş Erkekler

1-Özgü Özgyiğit                               Tüfekçi Spor Kulübü

2-Ferhat Bakay                                Tüfekçi Spor Kulübü

3-Batu Ali Veçhioğlu                       Ferdi

45-49 Yaş Erkekler:

1-Erda Şerebet                                 Tüfekçi Spor Kulübü

2-Hakan Korsan                               Ferdi

3-Murat Mehrübeoğlu                   Aspava Spor Kulübü

50-59 Yaş Erkekler:

1-Spyros Georgallides                    Ferdi

2-Şevki Ahcıhoca                             Aspava Spor Kulübü

3-Murat Cahit Ataer                       Ferdi

30-29 Yaş Kadınlar

1-Anastasia Chernova                    Aspava Spor Kulübü

40-49 Yaş Kadınlar

1-Nuran Öze                                     Ares Spor Kulübü

2-Helen Morozova                          Ferdi

 

30/09/2023 14:37
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TAGS: Northernland Sports Fest 23’te triathlon yarışı sonuçları açıklandı
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