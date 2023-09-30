Northernland Sports Fest 23’te triathlon yarışı sonuçları açıklandı
30/09/2023
Northernland Sports Fest’te ikinci günün ilk saatlerinde triathlon yarışı heyecanı yaşandı. Triathlon Federasyonu ile birlikte organize edilen Cyprus Ways Sprint Triathlon yarışı 41 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. 8 takımın yer aldığı yarışta sporcular önce 750 metre yüzme etabında yarıştılar. Sonrasında 20 km’lik bisiklet etabı geçildi ve 5 km’lik koşu ile yarış tamamlandı.
Yarış neticeleri federasyon tarafından şu şekilde açıklandı:
TAKIM KARIŞIK GENEL KLASMAN
1-Tüfekçi Forever Stronger
2-DSP Professional
3-Tüfekçi Sprint
ERKEKLER GENEL KLASMAN
1-Christopher Pietruczuk Ferdi
2-Enis Alçıcı Ares Spor Kulübü
3-Tuğcan Özkızan Tüfekçi Spor Kulübü
KADINLAR GENEL KLASMAN
1-Mine Devrim Tüfekçi Spor Kulübü
2-Melda Ünal Ares Spor Kulübü
3-Ayşa Küçükakça Ares Spor Kulübü
14-19 Yaş Erkekler:
1-Ayer Alçıcı Ares Spor Kulübü
2-Umut Yılmaz Ares Spor Kulübü
3-Tolgu Galip Özyolaç Ares Spor Kulübü
20-29 Yaş Erkekler:
1-Ersun Hasan Tüfekçi Spor Kulübü
2-Berk Bağrıkara Ferdi
3-Ömer Özyıldırım Ferdi
30-34 Yaş Erkekler:
1-Demir Moda Tüfekçi Spor Kulübü
2-Çağan Kutgüner Ares Spor Kulübü
3-Ahmet Arnavut Ferdi
35-39 Yaş Erkekler
1-Erim Debreli Ares Spor Kulübü
2-Kerem Güneşer Tüfekçi Spor Kulübü
3-Aleksei Shchukin Ferdi
40-44 Yaş Erkekler
1-Özgü Özgyiğit Tüfekçi Spor Kulübü
2-Ferhat Bakay Tüfekçi Spor Kulübü
3-Batu Ali Veçhioğlu Ferdi
45-49 Yaş Erkekler:
1-Erda Şerebet Tüfekçi Spor Kulübü
2-Hakan Korsan Ferdi
3-Murat Mehrübeoğlu Aspava Spor Kulübü
50-59 Yaş Erkekler:
1-Spyros Georgallides Ferdi
2-Şevki Ahcıhoca Aspava Spor Kulübü
3-Murat Cahit Ataer Ferdi
30-29 Yaş Kadınlar
1-Anastasia Chernova Aspava Spor Kulübü
40-49 Yaş Kadınlar
1-Nuran Öze Ares Spor Kulübü
2-Helen Morozova Ferdi