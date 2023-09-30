Northernland Sports Fest 23’te triatlon ödül töreni gerçekleştirildi

ads ads ads ads
30/09/2023

ads
Northernland Sports Fest 23’te triatlon ödül töreni gerçekleştirildi

Northernland Sports Fest’te ikinci günün ilk saatlerinde triatlon yarışı heyecanı yaşandı. Triatlon Federasyonu ile birlikte organize edilen Cyprus Ways Sprint Triathlon yarışı 41 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Tiratlon Federasyonu’nun 2023 yılı takvimindeki son yarışlarda dereceye girenler düzenlenen ödül töreni ile madalyalarını aldılar.

Kurulan muhteşem platformu ile göz kamaştıran ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı, Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı, Northernland Group Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, Northernland Sport Fest Koordinatörü Görkem Özbilen ve diğer yetkililer takdim etti.

Ödül alan sporcular şu şekilde:

ERKEKLER GENEL KLASMAN

1-Christopher Pietruczuk              Ferdi

2-Enis Alçıcı                                         Ares Spor Kulübü

3-Tuğcan Özkızan                             Tüfekçi Spor Kulübü

KADINLAR GENEL KLASMAN

1-Mine Devrim                                  Tüfekçi Spor Kulübü

2-Melda Ünal                                     Ares Spor Kulübü

3-Ayşa Küçükakça                            Ares Spor Kulübü

14-19 Yaş Erkekler:

1-Ayer Alçıcı                                        Ares Spor Kulübü

2-Umut Yılmaz                                   Ares Spor Kulübü

3-Tolgu Galip Özyolaç                     Ares Spor Kulübü

20-29 Yaş Erkekler:

1-Ersun Hasan                                   Tüfekçi Spor Kulübü

2-Berk Bağrıkara                               Ferdi

3-Ömer Özyıldırım                            Ferdi

30-34 Yaş Erkekler:

1-Demir Moda                                   Tüfekçi Spor Kulübü

2-Çağan Kutgüner                            Ares Spor Kulübü

3-Ahmet Arnavut                             Ferdi

35-39 Yaş Erkekler

1-Erim Debreli                                   Ares Spor Kulübü

2-Kerem Güneşer                            Tüfekçi Spor Kulübü

3-Aleksei Shchukin                          Ferdi

40-44 Yaş Erkekler

1-Özgü Özgyiğit                                 Tüfekçi Spor Kulübü

2-Ferhat Bakay                                  Tüfekçi Spor Kulübü

3-Batu Ali Veçhioğlu                       Ferdi

45-49 Yaş Erkekler:

1-Erda Şerebet                                  Tüfekçi Spor Kulübü

2-Hakan Korsan                                Ferdi

3-Murat Mehrübeoğlu                  Aspava Spor Kulübü

50-59 Yaş Erkekler:

1-Spyros Georgallides                    Ferdi

2-Şevki Ahcıhoca                              Aspava Spor Kulübü

3-Murat Cahit Ataer                        Ferdi

30-29 Yaş Kadınlar

1-Anastasia Chernova                    Aspava Spor Kulübü

40-49 Yaş Kadınlar

1-Nuran Öze                                       Ares Spor Kulübü

2-Helen Morozova                           Ferdi


 

 

30/09/2023 19:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Northernland Sports Fest 23’te triatlon ödül töreni gerçekleştirildi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.