Northernland Sports Fest 23’te triatlon ödül töreni gerçekleştirildi

Northernland Sports Fest’te ikinci günün ilk saatlerinde triatlon yarışı heyecanı yaşandı. Triatlon Federasyonu ile birlikte organize edilen Cyprus Ways Sprint Triathlon yarışı 41 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Tiratlon Federasyonu’nun 2023 yılı takvimindeki son yarışlarda dereceye girenler düzenlenen ödül töreni ile madalyalarını aldılar.

Kurulan muhteşem platformu ile göz kamaştıran ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı, Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı, Northernland Group Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, Northernland Sport Fest Koordinatörü Görkem Özbilen ve diğer yetkililer takdim etti.

Ödül alan sporcular şu şekilde:

ERKEKLER GENEL KLASMAN

1-Christopher Pietruczuk Ferdi

2-Enis Alçıcı Ares Spor Kulübü

3-Tuğcan Özkızan Tüfekçi Spor Kulübü

KADINLAR GENEL KLASMAN

1-Mine Devrim Tüfekçi Spor Kulübü

2-Melda Ünal Ares Spor Kulübü

3-Ayşa Küçükakça Ares Spor Kulübü

14-19 Yaş Erkekler:

1-Ayer Alçıcı Ares Spor Kulübü

2-Umut Yılmaz Ares Spor Kulübü

3-Tolgu Galip Özyolaç Ares Spor Kulübü

20-29 Yaş Erkekler:

1-Ersun Hasan Tüfekçi Spor Kulübü

2-Berk Bağrıkara Ferdi

3-Ömer Özyıldırım Ferdi

30-34 Yaş Erkekler:

1-Demir Moda Tüfekçi Spor Kulübü

2-Çağan Kutgüner Ares Spor Kulübü

3-Ahmet Arnavut Ferdi

35-39 Yaş Erkekler

1-Erim Debreli Ares Spor Kulübü

2-Kerem Güneşer Tüfekçi Spor Kulübü

3-Aleksei Shchukin Ferdi

40-44 Yaş Erkekler

1-Özgü Özgyiğit Tüfekçi Spor Kulübü

2-Ferhat Bakay Tüfekçi Spor Kulübü

3-Batu Ali Veçhioğlu Ferdi

45-49 Yaş Erkekler:

1-Erda Şerebet Tüfekçi Spor Kulübü

2-Hakan Korsan Ferdi

3-Murat Mehrübeoğlu Aspava Spor Kulübü

50-59 Yaş Erkekler:

1-Spyros Georgallides Ferdi

2-Şevki Ahcıhoca Aspava Spor Kulübü

3-Murat Cahit Ataer Ferdi

30-29 Yaş Kadınlar

1-Anastasia Chernova Aspava Spor Kulübü

40-49 Yaş Kadınlar

1-Nuran Öze Ares Spor Kulübü

2-Helen Morozova Ferdi



