Northernland Sports Fest’te 21 km, 10 km ve 5 km yarışları gerçekleştirildi

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01/10/2023

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Northernland Sports Fest’te 21 km, 10 km ve 5 km yarışları gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve hazırlıkları süratle devam eden İskele Long Beach, Pera Mackenzie’de gerçekleştirilen ve üçüncü gün heyecanı yaşanan NorthernLAND Sports Fest’te NorthernLAND International Half Marathon  kapsamında 21 km, 10 km ve 5 km yarışları gerçekleştirildi.

Atletizm Federasyonu ile ortaklaşılarak düzenlenen 21 km, 10 km ve 5 km yarışları International World Athletics onaylı parkurlarda koşuldu.

Yarı maraton koşuları kapsamında 21 km, 10 km ve 5 km yarışları Pera Mc Kenzie önünden başlatıldı ve aynı noktada tamamlandı.

Doğal ve tarihi güzellikleri içinde barındıran koşu güzergahının Salamis Antik Kenti içerisinden de geçmesi yarışa ayrı bir renk kattı.

Yarışlarda alınan dereceler şu şekilde:

21 Km Erkekler

Genel Sıralama

1-Ömer Amaçtan

2-Fetene Alemu Regasa

3-Hakan Tazegül

4-Christopher Pietruczuk

5-Yusuf Gökalp

 

19-24 Yaş

1-İbrahim Yakup Yıldız

2-Altayeb Owdetallah

 

25-29 Yaş

1-Rastislav Kalafut

2-Richard Nkrumah

 

30-34 Yaş

1-Kemal Elektrikçi

2-Osman Aşçıoğlu

3-Martin Galganak

 

35-39 Yaş

1-Mehmet Sakallı

2-Aleksandr Abalakin

3-Oleg Li

 

40-44 Yaş

1-Doğa Dönmezer

2-Cemal İnce

3-Batu Ali Veçhioğlu

 

45-49 Yaş

1-Anton Gromilin

2-Erman Aknur

3-Emre Değirmencioğlu

 

50-54 Yaş

1-Cevdet Tınazcı

2-Arif Zing

3-Cem Dağdelen

 

55-59 Yaş

1-Mustafa Bostancı

2-Vargın Varer

3-Cahit Kayalp

21 Km Kadınlar

 

Genel Sıralama

1-Dilek Öztürk

2-Ezgi Kaya

3-Mine Devrim

4-Nuran Öze

5-Buse Üreten

 

35-39 Yaş

1-Emine Çağlayan

 

40-44 Yaş

Silviya Güzen

 

45-49 Yaş

1-Gülseren Dayanık

 

55-59 Yaş

1-Kadriye Debreli

 

 

10 Km Erkekler

 

Genel Sonuçlar

1-Azat Demirtaş

2-Selim Seven

3-Abdurrahman Gediklioğlu

4-Marwan Mohamed

5-Ersan Çoker

 

18 yaş ve altı

1-Tunç Berk Sarı

2-Gökhun Gazioğlu

3-Tolgu Galip Özyolaç

 

19-24 Yaş

1-Gruff Matthew

2-Aymane Mazouz

3-Collin Mahoney

 

25-29 Yaş

1-Shaun Coustets

Alireza Soltani

 

30-34 Yaş

1-Artem Drozd

2-Alexei Malei

3-Özgür Müjde

 

35-39 Yaş

1-Andreas Zenios

2-Özgü Özyiğit

3-İsmet Abbasoğlu

 

40-44 Yaş

1-Eser Kurt

2-Ali Korkmaz

3-Ali Kayral

 

45-49 Yaş

1-Artem Drobilov

2-Serhan Özyolaç

3-Ahmet Adışanlı

 

50-54 Yaş

1-Osman Atakan

2-Onesto Zeppilli

55-59 Yaş

1-Ali Yaman

 

60-64 Yaş

1-Aysın Öztrak

2-Mehmet Gürçimen

3-Osman Kocaoğlan

 

10 Km Kadınlar

 

Genel Sıralama

1-Esmanur Yılmaz

2-Melda Ünal

3-Feyza Erkal

4-Esra Kaya

5-Irina Vodyanitskaya

 

18 Yaş ve altı

1-Halin Altınay

2-Sibel Yeşilırmak

 

25-29 Yaş

1-Panoz Olapour

2-Sahar Tosifi

3-Farzana Asadi

 

30-34 Yaş

1-Akile Zorba

2-Nisreen Al Rawas

 

35-39 Yaş

1-Tuğçe Fışkın Genç

2-Naile Günbay

 

40-44 Yaş

1-Umida Aktaş

2-Mihaela G. Banita

 

45-49 Yaş

1-Evelyn Dolores Gedi

2-Evren Gürtunç

3-Sarah Mattix

 

55-59 Yaş

1-Lise Victoria Karakus

 

 

 

5 Km Erkekler

 

Genel Sonuçlar:

1-İbrahim Karateker

2-Veli Atikoğlu

3-Enis Alçıcı

4-Ömer Faruk Kıcım

5-Alpha Oumar Balde

 

18 Yaş ve altı

1-Ahmet Erden

2-Sami Yusuf Tenekeci

3-Gabriel Mattix

 

19-24 Yaş

1-Muhammet Hallak

2-Aaron Yuhas

3-Seyedsepehr Mirzadeh

 

25-29 Yaş:

1-Abdulrahman Julailati

2-Selim Çavuş

3-Altan Muslu

 

30-34 Yaş

1-Ufuk Avunç

2-Matus Vozar

3-Süleyman Sönmezkan

 

35-39 Yaş

1-Cihan Menekşeli

2-Murat Ateş

3-Murat Kanteper

 

40-44 Yaş

1-Muhammet Açıkgöz

2-Kemal Palaz

3-Mehmet Gökşan

 

45-49 Yaş

1-Cemal İneci

2-Jerry Mattfix

 

50-54 yaş

1-Aytaç Çerkez

 

55-59 Yaş

1-İbrahim Osman

2-Derviş Atakan

 

60-64 Yaş

1-Yury Krupitsa

 

5 Km Kadınlar

 

Genel sonuçlar

1-Ada Kafa

2-Ayşe Akmandor

3-Gönül Özkan

4-Claire Garner

5-Emma Schwass

 

18 yaş ve altı

1-Tanya Özyolaç

2-Laren Şeren

3-Rüya Sezai

 

19-24 Yaş

1-Daralyn Wen

2-Dorsa Pourjam

3-Rachel Wilks

 

25-29 Yaş

1-Setarah Ahmadi

2-Belqis Ahmadi

3-Razia Nazari

 

30-34 Yaş

1-Seda Alibeşiroğlu

2-Nilhan Uzman

3-Merve Yurt

 

35-39 Yaş

1-Vuslat Gökçen Kaçar

2-Fatma Eren

3-Aydan Alibeşiroğlu

 

40-44 Yaş

1-Süreyya Vudalı

2-Münüse Uyguroğlu

3-Azadeh Ghasemi

 

45-49 Yaş

1-Filiz Erkılıç

 

55-59 Yaş

1-Nilgün Varer

2-Gülcan Nasıroğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

01/10/2023 13:31
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TAGS: Northernland, Sports, Fest,
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