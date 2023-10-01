Northernland Sports Fest’te 21 km, 10 km ve 5 km yarışları gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve hazırlıkları süratle devam eden İskele Long Beach, Pera Mackenzie’de gerçekleştirilen ve üçüncü gün heyecanı yaşanan NorthernLAND Sports Fest’te NorthernLAND International Half Marathon kapsamında 21 km, 10 km ve 5 km yarışları gerçekleştirildi.

Atletizm Federasyonu ile ortaklaşılarak düzenlenen 21 km, 10 km ve 5 km yarışları International World Athletics onaylı parkurlarda koşuldu.

Yarı maraton koşuları kapsamında 21 km, 10 km ve 5 km yarışları Pera Mc Kenzie önünden başlatıldı ve aynı noktada tamamlandı.

Doğal ve tarihi güzellikleri içinde barındıran koşu güzergahının Salamis Antik Kenti içerisinden de geçmesi yarışa ayrı bir renk kattı.

Yarışlarda alınan dereceler şu şekilde:

21 Km Erkekler

Genel Sıralama

1-Ömer Amaçtan

2-Fetene Alemu Regasa

3-Hakan Tazegül

4-Christopher Pietruczuk

5-Yusuf Gökalp

19-24 Yaş

1-İbrahim Yakup Yıldız

2-Altayeb Owdetallah

25-29 Yaş

1-Rastislav Kalafut

2-Richard Nkrumah

30-34 Yaş

1-Kemal Elektrikçi

2-Osman Aşçıoğlu

3-Martin Galganak

35-39 Yaş

1-Mehmet Sakallı

2-Aleksandr Abalakin

3-Oleg Li

40-44 Yaş

1-Doğa Dönmezer

2-Cemal İnce

3-Batu Ali Veçhioğlu

45-49 Yaş

1-Anton Gromilin

2-Erman Aknur

3-Emre Değirmencioğlu

50-54 Yaş

1-Cevdet Tınazcı

2-Arif Zing

3-Cem Dağdelen

55-59 Yaş

1-Mustafa Bostancı

2-Vargın Varer

3-Cahit Kayalp

21 Km Kadınlar

Genel Sıralama

1-Dilek Öztürk

2-Ezgi Kaya

3-Mine Devrim

4-Nuran Öze

5-Buse Üreten

35-39 Yaş

1-Emine Çağlayan

40-44 Yaş

Silviya Güzen

45-49 Yaş

1-Gülseren Dayanık

55-59 Yaş

1-Kadriye Debreli

10 Km Erkekler

Genel Sonuçlar

1-Azat Demirtaş

2-Selim Seven

3-Abdurrahman Gediklioğlu

4-Marwan Mohamed

5-Ersan Çoker

18 yaş ve altı

1-Tunç Berk Sarı

2-Gökhun Gazioğlu

3-Tolgu Galip Özyolaç

19-24 Yaş

1-Gruff Matthew

2-Aymane Mazouz

3-Collin Mahoney

25-29 Yaş

1-Shaun Coustets

Alireza Soltani

30-34 Yaş

1-Artem Drozd

2-Alexei Malei

3-Özgür Müjde

35-39 Yaş

1-Andreas Zenios

2-Özgü Özyiğit

3-İsmet Abbasoğlu

40-44 Yaş

1-Eser Kurt

2-Ali Korkmaz

3-Ali Kayral

45-49 Yaş

1-Artem Drobilov

2-Serhan Özyolaç

3-Ahmet Adışanlı

50-54 Yaş

1-Osman Atakan

2-Onesto Zeppilli

55-59 Yaş

1-Ali Yaman

60-64 Yaş

1-Aysın Öztrak

2-Mehmet Gürçimen

3-Osman Kocaoğlan

10 Km Kadınlar

Genel Sıralama

1-Esmanur Yılmaz

2-Melda Ünal

3-Feyza Erkal

4-Esra Kaya

5-Irina Vodyanitskaya

18 Yaş ve altı

1-Halin Altınay

2-Sibel Yeşilırmak

25-29 Yaş

1-Panoz Olapour

2-Sahar Tosifi

3-Farzana Asadi

30-34 Yaş

1-Akile Zorba

2-Nisreen Al Rawas

35-39 Yaş

1-Tuğçe Fışkın Genç

2-Naile Günbay

40-44 Yaş

1-Umida Aktaş

2-Mihaela G. Banita

45-49 Yaş

1-Evelyn Dolores Gedi

2-Evren Gürtunç

3-Sarah Mattix

55-59 Yaş

1-Lise Victoria Karakus

5 Km Erkekler

Genel Sonuçlar:

1-İbrahim Karateker

2-Veli Atikoğlu

3-Enis Alçıcı

4-Ömer Faruk Kıcım

5-Alpha Oumar Balde

18 Yaş ve altı

1-Ahmet Erden

2-Sami Yusuf Tenekeci

3-Gabriel Mattix

19-24 Yaş

1-Muhammet Hallak

2-Aaron Yuhas

3-Seyedsepehr Mirzadeh

25-29 Yaş:

1-Abdulrahman Julailati

2-Selim Çavuş

3-Altan Muslu

30-34 Yaş

1-Ufuk Avunç

2-Matus Vozar

3-Süleyman Sönmezkan

35-39 Yaş

1-Cihan Menekşeli

2-Murat Ateş

3-Murat Kanteper

40-44 Yaş

1-Muhammet Açıkgöz

2-Kemal Palaz

3-Mehmet Gökşan

45-49 Yaş

1-Cemal İneci

2-Jerry Mattfix

50-54 yaş

1-Aytaç Çerkez

55-59 Yaş

1-İbrahim Osman

2-Derviş Atakan

60-64 Yaş

1-Yury Krupitsa

5 Km Kadınlar

Genel sonuçlar

1-Ada Kafa

2-Ayşe Akmandor

3-Gönül Özkan

4-Claire Garner

5-Emma Schwass

18 yaş ve altı

1-Tanya Özyolaç

2-Laren Şeren

3-Rüya Sezai

19-24 Yaş

1-Daralyn Wen

2-Dorsa Pourjam

3-Rachel Wilks

25-29 Yaş

1-Setarah Ahmadi

2-Belqis Ahmadi

3-Razia Nazari

30-34 Yaş

1-Seda Alibeşiroğlu

2-Nilhan Uzman

3-Merve Yurt

35-39 Yaş

1-Vuslat Gökçen Kaçar

2-Fatma Eren

3-Aydan Alibeşiroğlu

40-44 Yaş

1-Süreyya Vudalı

2-Münüse Uyguroğlu

3-Azadeh Ghasemi

45-49 Yaş

1-Filiz Erkılıç

55-59 Yaş

1-Nilgün Varer

2-Gülcan Nasıroğlu