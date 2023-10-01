Northernland Sports Fest’te 21 km, 10 km ve 5 km yarışları gerçekleştirildi
01/10/2023
Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve hazırlıkları süratle devam eden İskele Long Beach, Pera Mackenzie’de gerçekleştirilen ve üçüncü gün heyecanı yaşanan NorthernLAND Sports Fest’te NorthernLAND International Half Marathon kapsamında 21 km, 10 km ve 5 km yarışları gerçekleştirildi.
Atletizm Federasyonu ile ortaklaşılarak düzenlenen 21 km, 10 km ve 5 km yarışları International World Athletics onaylı parkurlarda koşuldu.
Yarı maraton koşuları kapsamında 21 km, 10 km ve 5 km yarışları Pera Mc Kenzie önünden başlatıldı ve aynı noktada tamamlandı.
Doğal ve tarihi güzellikleri içinde barındıran koşu güzergahının Salamis Antik Kenti içerisinden de geçmesi yarışa ayrı bir renk kattı.
Yarışlarda alınan dereceler şu şekilde:
21 Km Erkekler
Genel Sıralama
1-Ömer Amaçtan
2-Fetene Alemu Regasa
3-Hakan Tazegül
4-Christopher Pietruczuk
5-Yusuf Gökalp
19-24 Yaş
1-İbrahim Yakup Yıldız
2-Altayeb Owdetallah
25-29 Yaş
1-Rastislav Kalafut
2-Richard Nkrumah
30-34 Yaş
1-Kemal Elektrikçi
2-Osman Aşçıoğlu
3-Martin Galganak
35-39 Yaş
1-Mehmet Sakallı
2-Aleksandr Abalakin
3-Oleg Li
40-44 Yaş
1-Doğa Dönmezer
2-Cemal İnce
3-Batu Ali Veçhioğlu
45-49 Yaş
1-Anton Gromilin
2-Erman Aknur
3-Emre Değirmencioğlu
50-54 Yaş
1-Cevdet Tınazcı
2-Arif Zing
3-Cem Dağdelen
55-59 Yaş
1-Mustafa Bostancı
2-Vargın Varer
3-Cahit Kayalp
21 Km Kadınlar
Genel Sıralama
1-Dilek Öztürk
2-Ezgi Kaya
3-Mine Devrim
4-Nuran Öze
5-Buse Üreten
35-39 Yaş
1-Emine Çağlayan
40-44 Yaş
Silviya Güzen
45-49 Yaş
1-Gülseren Dayanık
55-59 Yaş
1-Kadriye Debreli
10 Km Erkekler
Genel Sonuçlar
1-Azat Demirtaş
2-Selim Seven
3-Abdurrahman Gediklioğlu
4-Marwan Mohamed
5-Ersan Çoker
18 yaş ve altı
1-Tunç Berk Sarı
2-Gökhun Gazioğlu
3-Tolgu Galip Özyolaç
19-24 Yaş
1-Gruff Matthew
2-Aymane Mazouz
3-Collin Mahoney
25-29 Yaş
1-Shaun Coustets
Alireza Soltani
30-34 Yaş
1-Artem Drozd
2-Alexei Malei
3-Özgür Müjde
35-39 Yaş
1-Andreas Zenios
2-Özgü Özyiğit
3-İsmet Abbasoğlu
40-44 Yaş
1-Eser Kurt
2-Ali Korkmaz
3-Ali Kayral
45-49 Yaş
1-Artem Drobilov
2-Serhan Özyolaç
3-Ahmet Adışanlı
50-54 Yaş
1-Osman Atakan
2-Onesto Zeppilli
55-59 Yaş
1-Ali Yaman
60-64 Yaş
1-Aysın Öztrak
2-Mehmet Gürçimen
3-Osman Kocaoğlan
10 Km Kadınlar
Genel Sıralama
1-Esmanur Yılmaz
2-Melda Ünal
3-Feyza Erkal
4-Esra Kaya
5-Irina Vodyanitskaya
18 Yaş ve altı
1-Halin Altınay
2-Sibel Yeşilırmak
25-29 Yaş
1-Panoz Olapour
2-Sahar Tosifi
3-Farzana Asadi
30-34 Yaş
1-Akile Zorba
2-Nisreen Al Rawas
35-39 Yaş
1-Tuğçe Fışkın Genç
2-Naile Günbay
40-44 Yaş
1-Umida Aktaş
2-Mihaela G. Banita
45-49 Yaş
1-Evelyn Dolores Gedi
2-Evren Gürtunç
3-Sarah Mattix
55-59 Yaş
1-Lise Victoria Karakus
5 Km Erkekler
Genel Sonuçlar:
1-İbrahim Karateker
2-Veli Atikoğlu
3-Enis Alçıcı
4-Ömer Faruk Kıcım
5-Alpha Oumar Balde
18 Yaş ve altı
1-Ahmet Erden
2-Sami Yusuf Tenekeci
3-Gabriel Mattix
19-24 Yaş
1-Muhammet Hallak
2-Aaron Yuhas
3-Seyedsepehr Mirzadeh
25-29 Yaş:
1-Abdulrahman Julailati
2-Selim Çavuş
3-Altan Muslu
30-34 Yaş
1-Ufuk Avunç
2-Matus Vozar
3-Süleyman Sönmezkan
35-39 Yaş
1-Cihan Menekşeli
2-Murat Ateş
3-Murat Kanteper
40-44 Yaş
1-Muhammet Açıkgöz
2-Kemal Palaz
3-Mehmet Gökşan
45-49 Yaş
1-Cemal İneci
2-Jerry Mattfix
50-54 yaş
1-Aytaç Çerkez
55-59 Yaş
1-İbrahim Osman
2-Derviş Atakan
60-64 Yaş
1-Yury Krupitsa
5 Km Kadınlar
Genel sonuçlar
1-Ada Kafa
2-Ayşe Akmandor
3-Gönül Özkan
4-Claire Garner
5-Emma Schwass
18 yaş ve altı
1-Tanya Özyolaç
2-Laren Şeren
3-Rüya Sezai
19-24 Yaş
1-Daralyn Wen
2-Dorsa Pourjam
3-Rachel Wilks
25-29 Yaş
1-Setarah Ahmadi
2-Belqis Ahmadi
3-Razia Nazari
30-34 Yaş
1-Seda Alibeşiroğlu
2-Nilhan Uzman
3-Merve Yurt
35-39 Yaş
1-Vuslat Gökçen Kaçar
2-Fatma Eren
3-Aydan Alibeşiroğlu
40-44 Yaş
1-Süreyya Vudalı
2-Münüse Uyguroğlu
3-Azadeh Ghasemi
45-49 Yaş
1-Filiz Erkılıç
55-59 Yaş
1-Nilgün Varer
2-Gülcan Nasıroğlu