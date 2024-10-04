Northernland Sports Fest’te ilk gün heyecanı yaşandı

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan ve geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ses getiren NorthernLAND Sports Fest, büyük çekişme yaşanması beklenen Cross Fit ile başladı.

Cross Fit’te ilk etap olan ve Kantara dağının çevresinde 9 km’lik parkuru içeren yarışta sporcular yoğun bir efor sarf etti. Eşsiz doğal güzellikleri içinde barındıran parkurda Kantara Kalesi’nin manzarasını da koşu anılarına ekleyen sporcular, zorlu Cross Fit etaplarına da ilk yarışla birlikte başlamış oldular.

GRAND SAPPHİRE, CROSS FİT’E EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dünyada oldukça popüler bir noktada olan, ülkemizde de özellikle ilk düzenlenen NorthernLAND Sports Fest’te daha fazla bilinirlik kazanan Cross Fit, 42 ayrı ülkeden gelen 400 civarı sporcunun katılımı ile ülkemizi tanıtmaya devam ediyor.

Festival kapsamında sabah saatlerinde Kantara koşu etabının tamamlanmasının ardından ikinci etap Grand Sapphire Hotel’in havuzunda gerçekleştirildi.

ZORLU ETABI KORAL BOZKURT DA TAKİP ETTİ

Ülkenin en büyük yüzme havuzu olan ve 4000 metrekarelik etkileyici bir genişliğe sahip Punta Cana’da yer alan etapta sporcular zorlu hareketlerin ardından yüzmeye geçerek derece elde etmeye çalıştı. İzleyicilerin dikkatle takip ettiği bu etabı Northernland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt da izleyenler arasında yer aldı.

PERA MACKENZİE ÖNÜNDE ETAPLAR DEVAM ETTİ

Cross Fit’te günün diğer etapları Long Beach Sahili’nde yer alan Pera Mackenzie’de kurulan standlarda yapıldı. Sporcuların sınırlarını zorlayan bu etapları izleyenler de yarışmacılara büyük destek verdi. Yurt dışından gelen hakemlerin de görev aldığı ilk gündeki etaplarda sporcular derece elde etmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

HEYECAN DOLU İKİNCİ GÜN

NorthernLAND Sports Fest’in ikinci günü de hem yoğun hem de heyecanlı mücadelelere sahne olacak.

5 Ekim Cumartesi programı saat 06.30’da gün doğumu yoga seansı ile başlayacak ve tüm halka açık olacak.

Saat 08.30 itibarı ile Pera Mackenzie sahilinde kurulan 3 ayrı kortta plaj tenis turnuvası başlayacak. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilecek ve toplam 3.500 dolar para ödülü verilecek turnuvanın elemeleri gün içinde tamamlanacak.

Cross Fit’te ise Pera McKenzie’de kurulan 3 ayrı sette saat 09.00-20.30 saatleri arasında toplam 4 farklı etap yer alacak ve kayıtlı tüm sporcular mücadele verecek.