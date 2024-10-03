NorthernLAND Sports Fest’te kıyasıya mücadele başlıyor

İlk kez düzenlenmesinin ardından büyük yankı uyandıran ve bu yılki etkinlik için dünyanın dört bir yanından birçok sporcunun katılım göstereceği NorthernLAND Sports Fest başlıyor.

Tüm hazırlıkları tamamlanan etkinlik, yarın (4 Ekim Cuma) Cross Fit’in ilk etabı ile başlayacak ve 3 gün boyunca yoğun bir program dahilinde devam edecek.

NorthernLAND Sports Fest Koordinatörü Görkem Özbilen, 42 ülkeden 400’ün üzerinde sporcunun yer alacağı festival programı ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

4 Ekim Cuma

Cross Fit’te ilk etap Cuma sabah saat 07.00 itibarı ile Kantara’da yer alacak ve 180 sporcunun katılımı ile 9 km’lik zorlu bir parkur ile festival resmen başlayacak. Bu etapla beraber ikinci etap yarışı Grand Sapphire Hotel’de yer alan ülkenin en büyük yüzme havuzu olan ve 4000 metrekarelik etkileyici bir genişliğe sahip Punta Cana’da başlayacak. 08.30’da başlayacak bu etabın tamamlanma saati 18.30 olarak açıklandı.

İlk günde yer alan diğer 2 etabı oluşturan Cross Fit yarışmaları Pera Mackenzie önünde yer alacak. Saat 11.00’de başlayacak bu etaplar 20.30 itibarı ile sona erecek.

Cuma gün etkinlikleri içerisinde yer alacak ve katılıma açık olacak pilates etkinliği saat 17.00’da Long Beach’in eşsiz manzarası eşliğinde ücretiz olarak gerçekleştirilecek. Pilates etkinlikleri Cumartesi ve Pazar günleri de aynı saatte düzenlenecek.

Cuma günü başlayacak GYM etkinliği de her gün 08.00-21.00 saatleri arasında yer alacak.

5 Ekim Cumartesi

NorthernLAND Sports Fest’in ikinci günü olan 5 Ekim Cumartesi ise yoğun bir program yer alacak. Saat 06.30’da gün doğumu yoga seansı ile başlayacak ve yine tüm halka açık olacak.

Saat 10.00 itibarı ile Pera Mackenzie sahilinde kurulan 3 ayrı kortta plaj tenis turnuvası başlayacak. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilecek ve toplam 3.500 dolar para ödülü verilecek turnuvanın elemeleri gün içinde tamamlanacak.

Cross Fit’te ise Pera McKenzie’de kurulan 3 ayrı sette saat 09.00-20.30 saatleri arasında toplam 4 farklı etap yer alacak ve kayıtlı tüm sporcular mücadele verecek.

6 Ekim Pazar

Festivalin en yoğun günü olacak 6 Ekim Pazar’ın gün doğumunda yine yoga etkinliği gerçekleştirilecek. Sabah saat 07.00 itibarı ile Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen ve 3 bin dolar toplam ödül miktarına sahip Sprint ve Olimpik triatlon yarışları gerçekleştirilecek. Long Beach sahilinde önce yüzme ile başlayacak turnuva sonrasında bisiklet ile devam edecek. Sporcular son olarak koşularını gerçekleştirerek yarışı tamamlayacak.

Pazar günü Plaj Tenisi’nde saat 10.00 itibarı ile finaller oynanacak ve dereceye girecek sporcular belirlenecek.

Turnuvanın 70 bin dolarlık ödül ile en yüksek miktarına sahip olan ve sporcuların uluslar arası yarışmalarda aldıkları puanlara etki edecek Cross Fit’te son gün etapları gerçekleştirilecek. Sabah 09.00 itibarı ile başlayacak Cross Fit heyecanı saat 18.30’da neticelendirilecek ve dereceye girenler belirlenecek.

Ödül töreninde dereceye girenler podyum heyecanı yaşayacak

NorthernLAND Sports Fest’in kapanışı ise ödül töreni ile yapılacak. Festivalde kategorilerinde dereceye girecek olan tüm sporcular podyumda yer alacak ve ödüllerini festival komitesi üyeleri ile diğer yetkililerin elinden teslim alacak.