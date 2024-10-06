NorthernLAND Sprint & Olimpik Triatlon’da rekabet ve heyecan bir arada

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06/10/2024

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NorthernLAND Sprint & Olimpik Triatlon’da rekabet ve heyecan bir arada

 

Northernland Sports Fest kapsamında yer alan Triatlon organizasyonu yarışı sabah saatlerinde yüzme ile start aldı.  “NorthernLAND Sprint & Olimpik Triatlon” ismi ile Triatlon Federasyonu işbirliğinde organize edilen ve 3 bin dolar toplam ödül miktarına sahip Sprint ve Olimpik kategorilerinde gerçekleştirilmekte olan triatlon yarışı, Long Beach’te yüzme ile başladı ve bisiklet ile devam etti. Koşu etabı ile birlikte tamamlanacak olan yarışın ödül töreni yarışın tamamlanmasının ardından yapılacak.

06/10/2024 09:56
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TAGS: NorthernLAND Sprint & Olimpik Triatlon’da rekabet ve heyecan bir arada
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