Northernland Yeni Yıl Özel Çekilişi’nde Büyük Ödül Sahibini Buldu



Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen inşaat ve gayrimenkul markalarından NorthernLAND, ünlü Kıbrıslı influencer urban_cypriot iş birliğiyle düzenlediği Yeni Yıl Özel Çekilişini büyük bir heyecanla tamamladı. NorthernLAND’in resmi sosyal medya hesaplarını takip edenler arasından gerçekleştirilen çekilişte büyük ödül, noter huzurunda yapılan çekiliş sonucuyla İsmail Mirka’nın oldu. Talihli kazanan, Grand Sapphire Blu’da bir evin sahibi oldu!

Seçkin projeleriyle sektörde fark yaratan NorthernLAND, sadece kaliteli yaşam alanları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek sosyal fayda sağlayan projelere imza atıyor. Sosyal medya takipçilerine özel olarak düzenlenen bu çekiliş, kampanya şartlarını yerine getiren ve NorthernLAND hesaplarını takip edenler arasında gerçekleştirildi. NorthernLAND’in dijital dünyadaki topluluğunun bir parçası olmak, büyük fırsatları da beraberinde getiriyor!

Kıbrıs’ın en prestijli projelerinden biri olan Grand Sapphire Blu’da yer alan konut, mimarisi, konforu ve sunduğu ayrıcalıklarla dikkat çekiyor. Büyük ödülün sahibi İsmail Mirka, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Bu çekilişi kazanmak bizim için çok güzel bir yeni yıl hediyesi oldu. Grand Sapphire Blu gibi özel bir projede ev sahibi olmak mutluluk verici. Bu çekiliş için NorthernLAND ekibine çok teşekkür ederim."

NorthernLAND Reklam ve Pazarlama Direktörü Feriha Yiğittürk, çekilişin gördüğü yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu çekiliş, bizim için sadece bir kampanya değil, aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla topluluğumuzla güçlü bir bağ kurmanın da bir yolu oldu. Takipçilerimize sunduğumuz bu özel fırsatlar sayesinde, onların hayatına dokunabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Herkesin yeni kampanyalarımızı takip edebilmesi için sosyal medya hesaplarımızı düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ederim. NorthernLAND olarak, bu tür projelerle ve daha büyük hediyelerle devam edeceğiz."

Ev sahibine ödülünü teslim eden NorthernLAND CEO’su Taruz Güçlüer, kazanan talihliyi tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Bey ve ailesine yeni evlerinde sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam dileriz. 2025’te de NorthernLAND olarak halkımıza kazandırmaya, ülkemize katkı koymaya ve hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip eden herkes, yeni fırsatlar için her an şanslı olabilir!"