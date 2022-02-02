NorthernLAND’ın yeni projesi “Emerald Villas: Tuzla”

Ülkemizde eşsiz yaşam alanlarının mimarı NorthernLAND, yeni projesi Emerald Villas için bu kez Mağusa’nın gelişim bölgesi Tuzla’yı seçti.

18 yıllık süreçte Kuzey Kıbrıs inşaat sektörünün öncüsü olan NorthernLAND, “Huzur ve Lüks Artık Şehirden Uzaktan Değil” anlayışı ile Emerald Villas: Tuzla projesini tanıttı.

226 m² büyüklüğünde 5 adet 4 + 1 ayrıca 227 m² büyüklüğünde 14 adet 3 + 1, NorthernLAND imzalı, Premium 19 Villa görücüye çıktı.

Yeni bir yaşam Tuzla’da, NorthernLAND kalitesi ile başlarken, villaların teslim tarihi olarak Ekim 2023 hedefleniyor.

“Sakin ve huzurlu bir hayat, lüks ve modern NorthernLAND mimarisiyle buluşuyor” sözleriyle anlatılan projenin şehrin stresine uzak ama şehre yakın bir yaşam imkanı sunacağı belirtildi.

“Ayrıcalıklı yaşam alanlarının mimarı NorthernLAND güvencesi mutluluğunuzun temeli olacak” anlayışının öne çıktığı proje, yemyeşil doğanın tadını çıkarırken aynı zamanda şehrin bütün imkanlarına sadece 5 dakika uzakta olma iddiasıyla dikkat çekiyor.

NorthernLAND, yeni projesi Emerald Villas: Tuzla için vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Gündüz gün batımını, akşam yıldızları izleyebileceğiniz, kusursuz mimarisiyle lüks hayatın tüm ayrıcalıklarını bir arada yaşayabileceğiniz, sıra dışı bir hayat; Emerald Villas: Tuzla’da. Kusursuzluk, alışkanlığınız olacak.”

“Hem şehre yakın hem huzura…”

Projenin tanıtımına yönelik açıklamada, “Artık şehir imkanlarıyla sakin yaşam arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz” denirken, şu düşünceler öne çıkıyor:

“Siz de hem şehrin olanaklarından yararlanabilir hem de ailenizle hayallerinizdeki huzurlu yaşamın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Şehre yakın ama stresinden uzakta, muhteşem yıldızlarla bezenmiş bir gökyüzü, denizin sükuneti ve inanılmaz bir gün batımı ile iç içe bir yaşam, artık tek bir resimde. Emerald Villas: Tuzla ile hayallerinizin de ötesine.”

Özel seçenekler sunuluyor

Emerald Villas’ın sunduğu seçenekler de dikkat çekiyor. NorthernLAND’dan yapılan açıklamada, projenin yüzme havuzu ve bahçe şöminesi, VRF İklimlendirme sistemi, elektrikli merkezi ısıtma, beyaz eşya ve mobilya, şömine gibi seçenekler sunduğu belirtildi.

Ayrıca Emerald Villas: Tuzla projesi içerisinde çocukların güven içinde oyunlar oynayabileceği, güzel bir gelecek hayal edebilecekleri özgür bir yaşam vaadi öne çıkıyor.

“Tuzla size, çocuklarınızla birlikte özgürce hayal kurabileceğiniz bir yaşam alanı yaratıyor” yaklaşımının da vurgulandığı projeye yönelik diğer detaylar için +90 548 818 8000 telefon numarasına başvurulabileceği belirtildi.

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02/02/2022 13:00