NorthernPlus Sea Fest’te dereceye giren yüzücüler ödüllerini aldı
02/10/2023
Northerland Sports Fest 2023 kapsamında Yelken Federasyonu, Güçver Su Sporları Kulübü, Girne Alsancak Yelken Kulübü ve Akdeniz Yelken Kulübü katkıları ile düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışları büyük ilgi gördü.
NorthernPlus Sea Fest kapsamında 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışlar deneyimli görevliler kontrolünde gerçekleştirilirken, aileler ve izleyicilerin ilgisi yoğun oldu.
Yarışlar sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini Northernland Group Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, Northernland Sport Fest Koordinatörü Görkem Özbilen ve Güçver Su Sporları Kulübü yetkilileri verdiler.
7-10 yaş Erkekler 700 metre
1. Nikolas Mahmut Erdoğan
2. Uraz Kemal Oyal
11-14 yaş Erkekler 1500 metre
1. Özkan Mazhar
2. Demir Redif Demirdağ
3. Dünya Ahmet Özdemir
11-14 Yaş Kızlar 1500 metre
1. Aynur Mazhar
2. Beren Bayraktar
3. Elif Şahan
15 + yaş Erkekler 3000 metre
1. Boran Bora
2. Ersoy Özgüvenel
3. Hasan İlker
15 + yaş Kızlar 3000 metre
1. Asal Kahbazsabet
2. Elina Ghaferuion