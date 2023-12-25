Northprime 10. Yılını Acenteleriyle Kutladı

Northprime Sigorta, sektördeki 10. Yılını acenteler de katılımıyla kutladı.

Sigortacılık sektöründeki 10. yılı ve yeni yılı kutlamak için çalışanlar ve acente temsilcilerinini katılımıyla organize edilen baloda Northprime Sigorta’ya emek verenler eğlendi.

Nortprime Sigorta Direktörü Tolga Atılgan, güven parolasıyla 10 yıl önce yola çıktıkları gibi bugün de Northprime adının sigortacılıkta güvenle anılması vizyonunu devam ettirdiklerini kaydetti.

Sektörde güvenilir sigorta olmanın, çalışanlar ve acentelerle birlikte başarıldığını ifade eden Tolga Atılgan, bu nedenle tüm Nortprime ailesine teşekkürlerini iletti.