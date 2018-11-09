HABER KIBRIS

Norveç açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem

ads
09/11/2018

Norveç açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem

Norveç Deprem Merkezi NORSAR, depremin, volkanik Jan Mayen Adası ve Grönland arasında denizde meydana geldiğini ve büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı. Depremde can ya da mal kaybının olmadığı belirtildi.

 

Norveç haber ajansı NTB de volkanik Jan Mayen Adası'nda askerler ve hava tahmini uzmanlarından oluşan 18 kişilik bir ekibin yaşadığını duyurdu.

 

NORSAR, depremden sonra artçı sarsıntıların meydana gelmesinin beklendiğini bildirirken, tsunami uyarısı vermedi.

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Norveç açıklarında 6, 8 büyüklüğünde deprem, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.