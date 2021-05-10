Norveç dikkat çeken Covid-19 aşısı önerisi

Norveç hükümeti tarafından atanan komisyon, AstraZeneca ve Johnson&Johnson tarafından üretilen Covid-19 aşılarının nadir ancak zararlı yan etki riski nedeniyle aşılama programından çıkarılması gerektiğini açıkladı.

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10/05/2021

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Norveç dikkat çeken Covid-19 aşısı önerisi

Komisyon, bu iki aşıdan birini yaptırmaya istekli kişilerin aşılanmalarına ise izin verilebileceğini ifade etti.

Norveç, 11 Mart’ta bazı genç vakalarda kanama, pıhtılaşma ve düşük trombosit sayımı görülmesi ve bunların bazılarının da hayatını kaybetmesinin ardından AstraZeneca aşısını yapmayı durdurmuştu.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü 15 Nisan’da, AstraZeneca aşısının tamamen bırakılması gerektiğini açıklamış ancak hükümet bunun yerine J&J tarafından yapılan aşılar da dahil olmak üzere daha fazla bilgi talep etmişti.

Norveç Sağlık Bakanı Bent Hoeie düzenlediği basın toplantısında, “Hükümet kararını verirken bu bilgiyi ve Halk Sağlığı Enstitüsü’nün bu aşıların kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin tavsiyeleri göz önünde bulunduracak” dedi.

10/05/2021 13:10
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TAGS: Norveç, Covid-19 aşısı
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