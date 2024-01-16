Norveç, dört ülkeden evlat edinme sürecini askıya aldı

Norveç Çocuk, Gençlik ve Aile İşleri Direktörlüğünce VG gazetesine yapılan açıklamada, yasa dışı evlat edinme iddialarıyla açılmış davalar bulunduğu ve bunların ciddiyetle soruşturulduğu bildirildi.

Bu süreçte Filipinler, Tayland, Tayvan ve Güney Kore'den evlat edinme işlemlerinin askıya alındığına işaret edilen açıklamada, şu anda evlat edinme sürecini başlatan ailelerin de işlemlerinin tamamlanması için soruşturmanın bitmesini beklemesi gerektiği aktarıldı.

Norveç'te ulusal verilere göre, en çok evlat edinilen yerlerin başında Güney Kore, Tayvan, Tayland, Filipinler ve Kolombiya geliyor.

Norveç Çocuk, Gençlik ve Aile İşleri Direktörü Hege Nilssen, bu ay başında yaptığı açıklamada, bazı çocukların sahte doğum belgeleriyle ailelere satıldığı iddialarına işaret etmiş ve ülkenin evlat edinme sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.