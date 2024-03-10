Norveç, Gazze'ye havadan insani yardım operasyonlarına desteği değerlendiriyor

Norveç Uluslararası Kalkınma ve İskandinav İşbirliği Bakanı Anne Beathe Tvinnereim, Gazze'ye havadan insani yardım operasyonlarına destek vermeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Norveç yayın kuruluşu NRK'ye konuşan Tvinnereim, Gazze'ye havadan insani yardım operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bu operasyonlara destek vermeyi düşündüklerini belirten Tvinnereim, "Ancak bunun en uygun çözüm olmadığını vurgulamak istiyorum. Çözüm, İsrail'in sınırları açması ve Gazze'ye güvenli ve kalıcı erişimi sağlamasıdır." ifadelerini kullandı.

Aynı yayın kuruluşuna konuşan Norveç Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Stine Barclay Gaasland da Bakan'ın açıklamasını doğrulayarak, "Ancak hangi türde bir yardım olacağı konusunda bir şeyler söylemek için erken." açıklamasında bulundu.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladıkları bildiriliyor.

ABD ile Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn, son bir haftadır Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor. Uçaklardan indirilen insani yardım kutularından bazılarının insanların ve evlerin üzerine düşmesi nedeniyle cuma günü 5 kişi yaşamını yitirmiş, bazı kişiler yaralanmıştı.