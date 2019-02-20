Norveç ordusunda tecavüz vakaları bildirilenden fazla

Norveç ordusunda asker ve personel arasında yapılan ankete göre, 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradığını, cinsiyeti açıklanmayan 123 kişi de tecavüz girişimine maruz kaldığını belirtti.

Norveç Kamu Yayıncısı NRK'nin haberine göre, ordudaki 8 bin 800 asker ve personel arasında Ekim 2018'de, cinsel taciz, cinsel saldırı ve mobbing ile ilgili soruların yer aldığı yazılı anket yapıldı.

Ankete göre, 24 kadın asker ile 20 erkek asker, ordudaki görevi sırasında tecavüze uğradığını ifade etti. Cinsiyeti açıklanmayan 123 kişi de tecavüz girişimine maruz kaldığı yönünde beyanda bulundu.

Orduda geçen yıl, 2 tecavüz vakası resmi kayıtlara geçmişti.

Norveç, 2016'da kadınlara da zorunlu askerlik getirmişti.