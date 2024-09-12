Norveç Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırdı

Norveç, Türkiye'ye karşı 2019'da yürürlüğe koyduğu savunma sanayii ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.

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12/09/2024

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Norveç Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırdı

Norveç, Türkiye'ye karşı 2019'da yürürlüğe koyduğu savunma sanayii ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. Norveç, Türkiye'nin Suriye topraklarında gerçekleştirdiği askerî operasyonlar nedeniyle 2019'da yürürlüğe koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'ye savunma malzemeleri ve askerî alanda da kullanılabilen çok amaçlı malların ihracatıyla ilgili uygulamanın normalleştirildiği" bildirildi.

Açıklamada, "Bu, Dışişleri Bakanlığının 2019'da uygulamaya koyduğu kısıtlamaları kaldırarak Türkiye için olağan lisans uygulamalarına döndüğü anlamına gelmektedir" denildi.

-Norveçli bakan Hakan Fidan'a telefonda iletti

Öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek Norveçli bakanın görüşmede kısıtlamaları kaldırma kararını aktardığını bildirmişti. Bakan Fidan'ın karardan memnuniyet duyduğunu belirten Keçeli, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını vurgulamıştı.

12/09/2024 11:10
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TAGS: norveç, türkiye
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