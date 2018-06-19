Norveç'in ilk elektrikli uçağı havalandı

Her iki otomobilden birinin elektrikli olduğu Norveç'te iki kişilik elektrikli uçak Alpha Electro G2, gökyüzü yolculuğuna başladı.

Slovenya'da üretilen Alpha Electro G2, Norveç Havaalanı Operatörü Avinor'un CEO'su Dag Falk-Petersen ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ketil Solvik-Olsen ile Oslo Havalimanı'nda bir uçuş yaptı.

Şinhua'da yer alan habere göre uçuşun ardından yapılan basın açıklamasında, "Avinor, Norveç hükümeti tarafından ticari uçuşlarda da elektrikli uçakların kullanılmasının önünü açan bir program geliştirmekle görevlendirildi" denildi.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ketil Solvik-Olsen, “Bu uçuşun parçası olmak ve havacılığın evrimine tanık olmak büyük bir deneyimdi” dedi.

Falk-Petersen, "Norveç'in elektrikli otomobillerin öncüsü olduğu gibi, aynı zamanda uçaların da öncüsü olduğunu göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Norveç, 2040 yılına kadar ülkedeki tüm kısa mesafeli uçuşların %100 elektrikli uçaklarla yapılmasını sağlayarak bir ilke imza atmak istiyor.