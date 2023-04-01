Norveç'te çığ düştü: 4 kişi öldü

Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Bir evin çığ nedeniyle denize kaydığı ve bölgedeki birçok yolun da ulaşıma kapandığı açıklandı

Norveçli yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Tromsö kentinde dün 3 kez çığ düştüğünü açıkladı.

Aralarında bir Slovenyalı ile bir İtalyan turistin de olduğu 4 kişinin çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu söyledi.

Yetkililer, hayatını kaybeden turistlerin bölgeye kayak yapmaya gittiklerini dile getirdi.

Bir ev denize kaydı, yollar ulaşıma kapandı

Yerel medyadaki haberlere göre, bölgede bugün de çığ düştü ve heyelan oldu.

Diğer yandan emniyet yetkilileri, bir evin çığ nedeniyle denize kaydığını ve bölgedeki birçok yolun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Yetkililer, bölgedekilere kapalı alanlardan çıkmamaları uyarısında bulundu.

Norveç Emniyetinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, çığ nedeniyle Tromsö'nün bazı bölgelerinde yaşayanların tahliye edileceği belirtildi.

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01/04/2023 22:44