Norveç’te corona yasakları gevşetiliyor

İskandinav ülkesi Norveç'te bir süredir devam eden corona virüsü yasaklarının gevşetilmesine karar verildi.

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30/01/2021

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Norveç’te corona yasakları gevşetiliyor

Corona virüsü salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlem ve kısıtlamalarda değişikliğe gidiliyor…

Norveç Sağlık Bakanı Bent Hoeie, 3 Şubat’tan itibaren başkent bölgesindeki bazı mağazaların ve etkinliklerin tekrar açılmasına onay verdi. Etkinliklerin tekrar başlamasına karar veren Norveç hükümeti, mutasyona uğramış corona virüsünün yayılmasını engellemek için başkent bölgesinde kısıtlama getirmişti.

Norveç’te ilk defa mağazalar bu kısıtlamalarla birlikte kapatılmıştı.

30/01/2021 18:15
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TAGS: norveç, koronavirüs
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