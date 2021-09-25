Norveç'te COVID-19 önlemleri kaldırıldı

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkedeki COVID-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı. Ancak uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kurallar yürürlükte olacak.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre 562 gündür uygulanan sert önlemler bugün yerel saatle 16.00'da sona erdi.

Açıklamada, ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin yüzde 90'6'sına ilk doz aşı yapıldığı, iki doz aşı yapılanların oranın ise yüzde 83,8'e ulaştığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

"Ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı"

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) Genel Müdür Yardımcısı Geir Bukholm, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Norveç'te COVID-19 salgının mevsimsel değişiklikten dolayı soğuk algınlığına neden olan grip hastalığı ile eş değer seviyeye geldiğini belirtti.

Bukholm "Ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı. Aşılanmış olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs hafif ve soğuk algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor." ifadelerini kullandı.

Danimarka kısıtlamaları kaldıran ilk Avrupa ülkesi

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 850'ye çıktı. Ülkede vaka sayısı da 186 bin 35'e yükseldi.

Norveç'ten önce Danimarka,10 Eylül'de ilk COVID- 19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkesi olmuştu.

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25/09/2021 17:43