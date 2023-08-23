Norveç’te dünyanın en büyük yüzer deniz üstü rüzgar enerji santrali hizmete girdi

ads ads ads ads
23/08/2023

ads
Norveç’te dünyanın en büyük yüzer deniz üstü rüzgar enerji santrali hizmete girdi

Dünyanın en büyük yüzer deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) "The Hywind Tampen"in resmi açılışı yapıldı.

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 88 megavatlık kurulu güce sahip santralin yıllık 200 bin ton karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor.

Norveç'in Kuzey Denizi'nin 140 kilometre açıklarında inşa edilen santral, toplam 11 türbinden oluşuyor.

Santral, kapasitesiyle dünyanın en büyük deniz üstü RES'i olma özelliğinin yanında offshore petrol ve doğal gaz platformlarını besleyen ilk santral olma özelliğini taşıyor.

Bölgedeki petrol ve doğal gaz platformlarının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak santral için 7,4 milyar Norveç kronu yatırım yapıldı.

23/08/2023 17:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Norveç’te dünyanın en büyük yüzer deniz üstü rüzgar enerji santrali hizmete girdi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.