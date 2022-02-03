Norveç’te İngiliz Bulldog ve King Charles köpek cinsleri yasaklandı

Norveç’te Cavalier King Charles ve İngiliz bulldog cinsi köpeklerin üremesi yasaklandı. Norveçli yetkililer, bu cins köpeklerin ‘insanların yol açtığı sağlık sorunlarına’ maruz kalma eğiliminde olduğunu vurgulayarak, üremelerine sınırlama getirdi.

Norveç’te mahkeme, bu köpeklerin üremesini ve yetiştirilmesini ‘zalimce’ bulurken, üremelerini yasakladı.

Oslo Bölge Mahkemesi, üremenin hayvanlar için ‘insan kaynaklı sağlık sorunlarına’ yol açtığını söyledi ve düz yüzlü köpekler yetiştiren herkesin “Hayvan Refahı yasasını” ihlal edeceğini söyledi.

2018’DE AÇILAN DAVA SONUÇLANDI

Norveç’te hayvan hakları savunucularının oluşturduğu Animal Protection tarafından 2018 yılında dava açılmıştı.

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Norveç Hayvanları Koruma Müdürü, “Bu, her şeyden önce köpeklerimiz için bir zafer. Uluslararası dikkati çeken tarihi bir karardır. Özellikle “Bulldog’ların insan kaynaklı sağlık sorunları 20’inci yüzyılın başlarından beri biliniyor.” ifadelerinde bulundu.

Norveç’in bu kararına rağmen, İngiliz bulldogu özellikle İngiltere’de son derece popüler bir tür olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, İngiliz bulldog gibi türler, kısa ve geniş kafatasları ve kısa burunları nedeniyle nefes alma sorunlarına veya Brakisefalik Hava Yolu Tıkanıklığı Sendromuna karşı hassastır. Ayrıca cilt problemleri, ters kirpikler, böbrek taşı hastalığı ve diz kapağı çıkığı yaşayabilirler.

Tüm bu sağlık sorunlarına rağmen, İngiltere’de İngiliz bulldog fiyatları 1500 ila 2000 sterlini bulabiliyor.

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03/02/2022 09:51