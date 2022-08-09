Norveç’te kampa girerek Fransız turisti yaralayan kutup ayısı öldürüldü

Norveç’in Svalbard Adası'nda kampa girerek bir Fransız turisti yaralayan kutup ayısı vurularak öldürüldü.

Fransız basınındaki haberlere göre, Norveç’in kuzeyindeki Svalbard takımadasında yaklaşık 25 doğa gezgininin bulunduğu bir kampa, bu sabah bir kutup ayısı girdi.

Kampçılardan 40 yaşlarındaki Fransız kadın turisti kolundan yaralayan kutup ayısı, uzaklaşması için açılan ateş sonucu yaralandı.

Turist, helikopterle takımadanın en büyük kenti Longyearbyen’e kaldırıldı.

Yerel güvenlik güçleri, kutup ayısını, yaralarının fazla olması nedeniyle vurarak öldürdü.

Kuzey kutbunun Norveç’e ait kısmında 2015 verilerine göre 1000 kadar kutup ayısı bulunuyor, bunların yaklaşık 300’ü Svalbard takımadalarında yaşıyor.

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09/08/2022 10:06