Norveç'te köprü çöktü: Köprüden geçen sürücüler kurtarıldı

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15/08/2022

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Norveç'te köprü çöktü: Köprüden geçen sürücüler kurtarıldı

Norveç'in güneyinde bir nehrin üzerindeki ahşap köprünün çöktüğü, köprüden geçen otomobil ve kamyonun sürücülerinin kurtarıldığı açıklandı.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, Norveç'deki köprüde seyir halinde olan bir otomobil çöken köprüden nehre düştü, bir kamyon ise köprünün çöken kısmında sıkıştı.

Yetkililer, iki aracın sürücüsünün de kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Köprünün çökme nedeni araştırılıyor.

15/08/2022 13:16
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TAGS: Norveç
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