Norveç'te oklu saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi

Norveç'in Kongsberg kasabasında, bir marketin yakınında düzenlenen oklu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kongsberg Polis Sözcüsü Oeyvind Aas yaptığı açıklamada, 5 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlardan birinin, saldırının gerçekleştirildiği Coop adlı marketteki sivil polis memuru olduğunu söyledi.

Aas, iki yaralının durumunun da iyi olduğunu ifade etti.

Şüphelinin yerel saatle 18.13'te saldırıyı gerçekleştirdiğini, yarım saat sonra 18.47'de yakalandığını aktaran Aas, "Şüphelinin elindeki yay ve çok sayıda okla Coop adlı marketin içine de girerek geniş bir alanı kullandığını tespit ettik" dedi.



Olayın terör saldırısı olma ihtimalinin bulunduğuna dikkati çeken Aas, "Olayın terör saldırısı olduğunu belirtmek için çok erken, şüphelinin sorgusu devam ediyor" diye konuştu.

37 YAŞINDAKİ BİR DANİMARKALI TUTUKLANDI

Oslo polisinden yapılan açıklamada, konuyla ilgili sosyal medyada çok farklı senaryolar bulunduğuna dikkat çekilerek, saldırganın 37 yaşındaki Norveç'te yaşayan bir Danimarkalı olduğu duyuruldu.



Olayla ilgili terör şüphesinin devam ettiği belirtilen açıklamada, detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.



Norveç devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulunan saldırganın avukatı Fredrik Neumann, müvekkiliyle sabaha karşı 05.00'te görüştüğünü ve saldırının detaylarını anlatarak polise yardımcı olacağını söylediğini ifade etti.

Norveç Başbakanı Erna Solberg de akşam üzeri Norveç'in korkunç bir olay yaşadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.



Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da, kasabada birkaç Türk ailesinin yaşadığını ve kendileriyle irtibata geçtiklerini olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Çorman, Norveç halkına başsağlığı diledi.

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14/10/2021 08:45