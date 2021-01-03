Norveç'te 1000'den fazla kişi tahliye edildi

Norveç'in başkenti Oslo'nun 40 kilometre kuzeydoğusundaki Gjerdrum köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda kaybolan 10 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Polis Sözcüsü Knut Hammer, henüz yeri tespit edilemeyen 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini ve bu kişilere canlı ulaşılabileceğine inandığını söyledi.

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Gjerdrum köyünde, 30 Aralık'ta yerel saatle 03.59'da meydana gelen heyelanda 10 kişinin yaralandığı, 10 kişiden ise haber alınamadığı açıklanmıştı.

Bölgeden 1000'den fazla kişi tahliye edilmişti.

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03/01/2021 12:57