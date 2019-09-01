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Norveç’teki helikopter kazasında ölü sayısı yükseldi

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01/09/2019

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Norveç’teki helikopter kazasında ölü sayısı yükseldi

Norveç’in Finnmark eyaletinde sivil bir helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği belirtildi.

Norveç’in Finnmark eyaletinin Alta bölgesinde dün yerel saatle 15.00’da 20’li yaşlardaki 5 Norveçli genç ve İsveçli pilotun bulunduğu Airbus AS350 tipi sivil bir helikopter düştü. Polis tarafından bugün yapılan açıklamada, kaza sonucu yaralanan bir kişinin de hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.   Helikopterin firması Helitrans, kazaya ilişkin henüz bir açıklama yapılamayacağını belirtti.

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TAGS: Norveç’teki helikopter kazasında ölü sayısı yükseldi, haber, kıbrıs,
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