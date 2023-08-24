Norveç'ten Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı
Norveç, Hollanda ve Danimarka'nın ardından Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verme kararı aldı.
24/08/2023
Norveçli yayın organları NRK ve TV2'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, Norveç'in Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndereceği bilgisi verildi.
Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Norveç, Hollanda ve Danimarka'nın ardından Ukrayna'ya bu uçakları gönderen 3. ülke olacak.
Öte yandan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.