Nostradamus'tan karanlık 2025 kehaneti

Geçmişte Adolf Hitler'in yükselişi, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları ve Büyük Londra Yangını gibi önemli tarihi olayları haber verdiği iddia edilen kahin Nostradamus'un 2025 yılı için kehanetleri gündeme geldi. İşte Nostradamus'un yeni yıl için kehanetleri...

NOSTRADAMUS'UN 2025 YILI KEHANETLERİ

Büyük sel - ve yeni bir imparatorluk: Nostradamus, büyük sellerin büyük kıyı şehirlerini yok edeceğini, milyonlarca insanı evsiz bırakacağını ve hükümetleri zor durumda bırakacağını tahmin ediyor.

Umutsuzluğun pençesinde, derin maviden gizemli bir lider yükselecek. Ancak yardım göndermek yerine, yeni 'Su İmparatorluğu'nun mülkiyetini ilan edecek.

Bu olayın mevcut dünya düzenini altüst edeceği anlaşılıyor.

Gölge tarikatlar ortaya çıkacak: Sanki su efendileri yetmezmiş gibi, bir de baş etmemiz gereken 'manipülatif' gölge varlıklar var.

Nostradamus, karanlık ritüellerin gücünden yararlanarak dünyanın dört bir yanında karanlık tarikatların ortaya çıkacağını öngörmüştü.

'Daha önceki olayların' -muhtemelen Su İmparatorluğu'nun- tetiklediği kaygıyı istismar ederek kurtuluş ve güvenlik vaat edecekler.

Kuantum fiziğinde çığır açan buluş: Nostradamus'a göre, öncü bir bilim insanları grubunun kuantum fiziğinde yapacağı buluşlar, bilincin ve çoklu evrenin sırlarını ortaya çıkaracak .

Bu keşif, insanların boyut değiştirmesine, gerçekliği manipüle etmesine ve 'daha yüksek zeka biçimleriyle' iletişim kurmasına olanak tanıyacak. Burada bir tema fark ediyor musunuz?

'İnsanlığın kaderi'nin aslında bir 'kuantum transı' olduğunu söyledi.

Komplolar ortaya çıkacak: İnatçı komplo teorisyenleri bunu çok sevecek. 2025, dünya çapında 'uzun zamandır gizli kalmış sırların' gün yüzüne çıkacağı ve 'hükümetlerin ve kurumların temellerinin sarsılacağı' yıl olacak.

Nostradamus, insanların hesap verme talebinde bulunacağını ve bunun 'tarihin akışını değiştirecek' 'yeni bir şeffaflık dönemi' başlatacağını iddia ediyor.

Dijital kıyamet: Sanki daha fazla endişelenmemiz gerekiyormuş gibi, gelecek yıl küresel siber saldırılar nedeniyle tüm altyapımız kaosa sürüklenecek.

Görünüşe göre, elektrik şebekeleri, finansal sistemler ve iletişim ağları çökecek. Bir kez daha, hükümetler kontrol için çırpınmak zorunda kalacak.

Nostradamus, 'bilinmeyen ellerden' gelen saldırıları 'siber bir isyan, dijital bir kıyamet' olarak niteledi.

Her geçen yıl artan siber saldırıları düşündüğümüzde, bu pek de ihtimal dışı değil.

Antik bilgeliğin dönüşü: Bütün bu kaosun ortasında bir kurtuluş olacak; eski uygulamaların yeniden ortaya çıkması şeklinde.

Nostradamus , geri dönen bilgelikler arasında 'bitkisel tıp, Dünya şifacıları , Yerli sesler' ve 'şifa şarkısı' gibi ayrıntılara yer verdi.