Nostradamus'un 4 kehaneti: 2024'te bizi neler bekliyor?

Ünlü Fransız kahin ve astrolog Nostradamus, Hiroşima'ya atılan atom bombasından Adolf Hitler'in yükselişine kadar pek çok tarihi olguyu 16. yüzyıldaki eserlerinde tahmin etti.

Şifreli şiirler halinde yazdığı eserleri, tarihsel olaylarla uyum içinde sürekli olarak yeniden yorumlanmaya açık.

Bu özelliğinden dolayı tahminlerinin "doğruluğunu" değerlendirmek için her yıl uzmanlar eserlerini dikkatle yorumlamaya devam ediyor.

2023 KEHANETLERİ

Sky History'ye göre, onun günümüzle örtüşen tahminlerinden biri, yaşam maliyetlerinin artacağına dair korkunç öngörü.

Nostradamus 2023 yılını öngören şiirinde, "Buğdayın pahası o kadar yükseğe çıkacak ki / İnsanoğlu hemcinsini yiyecek" ifadelerine yer verdi.

Bu kehanet metaforla sınırlı kalsa da, dünyanın pek çok yerinde ülkeler yükselen enflasyon kaynaklı fiyat artışı nedeniyle sıkıntılar çekiyor.

2024'TE İKLİM KRİZİ

Bir başka ilgi çekici tahmin ise iklim felaketi etrafında dönüyor. Nostradamus, bugün yaşadığımız şiddetli fırtınalar, kontrol edilemeyen yangınlar ve artan sıcaklıklar gibi şiddetli hava olaylarını önceden tahmin etmiş gibi görünüyor. Kahin, kuraklaşan topraklardan ve büyük sellerden bahseden şiirler yazdı.

Ayrıca, tarımı yok eden ve hastalıklara ve açlığa yol açan tsunamilere işaret edebilecek "devasa dalgalar yoluyla çok büyük bir kıtlık" konusunda da uyarıda bulundu. Eğer öngörüleri doğruysa önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi iklim felaketleri gerçekleşebilir.

2024'TE DAHA FAZLA JEOPOLİTİK ÇATIŞMA

Nostradamus'un kehanetleri aynı zamanda potansiyel jeopolitik çatışmalara da değiniyor.

Çin'in küresel bir güç olarak yükselişiyle birlikte, Çin ile ABD arasında yeni bir Soğuk Savaş olabileceği yönünde spekülasyonlar var.

Nostradamus'un dörtlükleri "kara ve deniz savaşı" ile "Kızıl düşman"dan bahseden satırlar içeriyor.

"Kızıl düşman" komünist Çin devletini temsil ediyor olabilir. Çin'in kayda değer deniz kuvvetleri göz önüne alındığında, diplomatik bir olay olasılığı göz ardı edilemez.

2024'TE KRALİYET KARGAŞASI

Nostradamus'un kehanetleri potansiyel bir kraliyet kargaşasını işaret ediyor.

Nostradamus, baskılarla karşı karşıya kalan ve sonunda zorla sürülen "Adaların Kralı" olarak bilinen bir figürden bahsediyor.

Kehanete göre sürgün edilen bu figürün yerini "kralın izini taşımayan" biri alıyor. Bu kehanetin Kral III. Charles'ın tahttan çekilmeye zorlanması ve Prens William yerine Prens Harry'nin tacı alması anlamına gelebileceği öne sürülüyor. Ancak son durum göz önüne alındığında bu pek olası görünmüyor.

2024'TE YENİ BİR PAPA

Nostradamus, 2024'te yeni bir Papa olasılığına değiniyor. Papa Francis'in 80'li yaşlarının ortasında olması ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olması nedeniyle Vatikan'da değişim kapıda olabilir.

Ancak Nostradamus, bu yeni liderin "görüşünü zayıflatacağı" ve pozisyonunu uzun süre koruyacağı konusunda da uyarıyor. "Zayıflatmak" tabirinin ne anlama gelebileceği ise yoruma açık.