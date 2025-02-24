Nostradamus'un Vatikan kehaneti: Papa ölecek, yerine bir Romalı geçecek

Vatikan, Papa Francis'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu açıklarken, 16. yüzyılın ünlü kahini Nostradamus'un ürpertici kehanetleri yeniden gündeme geldi.

Michel de Nostredame, 1555 yılında yayımlanan, 942 dörtlükten oluşan "Les Propheties" adlı kehanet kitabıyla tanınmaktadır. Dailymail'de yer alan habere göre, kitapta geleceğe dair birçok öngörüde bulunan ünlü kahinin papa kehaneti tekrar gündeme geldi.

Nostradamus, yaklaşık 500 yıl önce yazdığı kehanette çok yaşlı bir Papa'nın ölümünün ardından orta yaşta bir Romalı'nın seçileceğini iddia ediyor. Kehanette, seçilen papanın piskoposluğu zayıflatacağı ama uzun süre faaliyette bulunacağı öngörülüyor. Kehanet şu anda Katolik Kilisesi'nin lideri olan Papa Francis ile ilişkilendirildi.

PAPANIN DURUMU

Vatikan'dan yapılan son açıklamaya göre, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, art arda gelen sağlık sorunlarının yanında ek olarak "böbrek yetmezliği" ile mücadele ediyor.

Papa'nın böbrek yetmezliği nedeniyle kritik durumda hastanede kalmaya devam ettiği bildirildi. Vatikan tarafından yayınlanan güncellemede, "Bazı kan testleri, şu anda kontrol altında olan hafif böbrek yetmezliğini gösteriyor" denildi.

2025 KEHANETLERİ

Nostradamus’un diğer 2025 tahminleri de dikkat çekici. İngiltere'de iç savaşlar ve "geçmişten gelen büyük bir salgının" yeniden ortaya çıkacağına dair öngörüde bulunan Fransız kahin, savaşların "tükenmesiyle" Batılı ülkelerin etkisinin azalacağını ve "yeni dünya güçlerinin" ortaya çıkacağını yazmıştı. Ayrıca, 2025 yılı için Avrupa’daki güç mücadelesi ve İngiltere'nin harabe olacağı, eski veba salgınının geri döneceği öne sürülmüştü.

Buna ek olarak, Nostradamus, 2025’te "kozmostan gelen bir ateş topunun" dünyayı harap edeceğini ve iklim değişikliğinin doğal felaketlere yol açabileceğini öngörmüş, Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarına dikkat çekmişti.



Günümüzde de benzer tahminler ünlü Bulgar medyum Baba Vanga tarafından yapılmıştı. Vanga, 2024 yılı için güçlü bir ülkenin biyolojik silah kullanacağı ve dünya çapında büyük bir ekonomik kriz yaşanacağı kehanetlerinde bulunmuştu.



Bütün bu tahminler, insanların bilim ve kehanetlere olan ilgisini artırmaya devam ederken, Vatikan'daki kritik durum ve Nostradamus'un eski kehanetleri yeniden merak konusu olmaya devam ediyor.