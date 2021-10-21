Not Alma Teknikleri ve Ardıl Çeviri Konulu Atölye Çalışmasının İkincisi Yapılıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Dil Alanında Destek Projesi” kapsamında çevirmenlere yönelik düzenlenen not alma teknikleri ve ardıl çeviri konulu atölye çalışmasının ikincisi cumartesi günü yapılıyor.

Proje yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, yedinci uygulamalı eğitim olacak atölye çalışması, 10.00 – 14.00 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden çevrim içi olacak.

Not alma ve ardıl çevirisi konusu ele alan üç atölyelik etkinlik dizisinin ikincisini teşkil eden atölye çalışması, ağırlıklı olarak uygulamalı alıştırmalar ve bireysel-grup çalışmaları içerecek.

Sözlü çeviri konusunda mesleki gelişimi amaçlayan çevirmenlerin hedeflendiği belirtilen atölyeye, sözlü çeviri konusunda en az üç yıl deneyimi olan çevirmenler veya üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümü mezunları https://bit.ly/2YPN2gz bağlantısından cuma gününe kadar kayıt yapabilecek.

Atölyede eğitmen ve moderatör olarak yer alacak olan Bahar Çotur’un, AB kurumlarına akredite ve AIIC üyesi bir konferans çevirmeni olduğu ve Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünde öğretim elemanı olarak sözlü çeviri dersleri verdiği belirtilen açıklamada, sorular için [email protected] adresine e-posta gönderilebileceği kaydedildi.

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21/10/2021 14:46