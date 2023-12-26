''Notaların Rotası''nda ilk durak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği “dombıra sanatçısı” ve Nogay Türkü Arslanbek Sultanbekov ile Bosnalı müzisyen Zeyd Şoto tarafından verilen “Notaların Rotası” konseri, Cuma günü Girne'de Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

Toplam on ülkede icrası planlanan “Notaların Rotası” konserlerinin ilk durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu.

Arslanbek Sultanbekov ve Zeyd Şoto tarafından parçaların seslendirildiği konsere, vatandaşlar ve üniversite öğrencileri ilgi gösterdi.

23 Aralık Cumartesi günü ise Lefkoşa Grand Pasha Otel’de gerçekleştirilen ikinci konsere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.