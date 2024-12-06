Notre Dame Katedrali 5 yıl önceki yangının ardından kapılarını ziyarete açıyor

Fransa'da 2019'da çıkan yangında büyük hasar gören tarihi Notre Dame Katedrali, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 8 Aralık'ta kapılarını ziyaretçilere açacak.

Temeli 1162'de atılan ve Paris'in 4'üncü bölgesinde yer alan tarihi katedral, Fransız yazar ve şair Victor Hugo'nun ünlü "Notre Dame'ın Kamburu" adlı eserine ilham oldu.

Tamamlanması 3 asır süren Notre Dame Katedrali, ülkenin en çok ziyaret edilen tarihi yapıları arasında yer alıyor.

15 Nisan 2019'da çıkış nedeni hala belirlenemeyen yangında, kulesi ve tonozlarının bir kısmı yıkıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangından hemen sonra Notre Dame'ı 5 yıl içerisinde tamamen onaracaklarının sözünü vererek "Notre Dame'ı yeniden inşa edeceğiz." açıklamasında bulundu.

- Katedral 5 yıl ziyaretlerden mahrum kaldı

Yangından önce her yıl 11 milyon kişinin ziyaret ettiği tarihi katedral, 5 yıl boyunca dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaretine kapalı kaldı. Gelen ziyaretçiler restorasyon çalışmaları nedeniyle sadece yapıtın çevresini gezebiliyordu.

Katedrali gezmek için günde yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırlayan turizm acentaları yangından sonra ziyaretçi sayısının azalması nedeniyle büyük maddi kayıplar yaşadı.

Diğer yandan katedral, restorasyon çalışmaları sırasında ziyarete kapalı olsa da Paris'e gelen turistler, yapının dış cephesinin fotoğraflarını çekebildi.

Ayrıca yangın sonrasında tarihi yapıyı konu alan fotoğraf, kartpostal ve hediyeliklerde satış artışı yaşandı.

- Devasa şantiye 5 yıl süren çalışmaların ardından tamamlandı

Katedrali eski haline getirmek için yapılan çalışmalar iki ayrı süreçten geçti. İlk olarak Nisan 2019-Eylül 2021 tarihlerinde yapıtın zarar gören kısımlarını kuvvetlendirme çalışmaları yapıldı, ardından Kasım 2024'e kadar restorasyon çalışmaları yürütüldü.

Yangın nedeniyle ortaya çıkan kurşun, bina içindeki güvenlik tehlikesi ve ardından Kovid-19 salgını gibi nedenlerle 2021'e kadar katedralde tam anlamıyla restorasyon aşamasına geçilemedi.

Katedraldeki çalışmalar, salgın nedeniyle ayrıca Mart-Haziran 2020 arasında durduruldu.

İlk etapta, ibadethanenin hasar alan bölümlerinin yıkılmasını engellemek için önlemler alındı. Akabinde katedralde bulunan eşyaların envanteri çıkarıldı ve yangında hasar gören kule iskelesi söküldü. Kulenin 300 ton ağırlığındaki eski iskelesini bile toplamak 1 yılı aşkın zaman aldı.

Ayrıca, Mart 2020-Haziran 2021 tarihlerinde yapılan araştırmalar sonucu, katedralin aslına uygun şekilde restore edilmesi, elektrik teçhizatının tamamının yenilenmesi ve yapıtı yangınlardan korumak adına en yenilikçi teknolojilere başvurulması kararlaştırıldı.

250 farklı firma bünyesindeki 2 binden fazla işçinin çalıştığı devasa restorasyonda, ülkenin dört bir yanından getirilen, 2 binden fazla meşe ağacı kullanıldı.

Hasar gören veya yıkılan duvar ve tonozları yeniden inşa etmek için 1000 metreküp taş kullanılırken 2 bin heykel ve dekoratif eser restore edildi veya yenisi yapıldı.

Yangından etkilenen çok sayıda tablo katedralin dışında restore edilirken zarar gören kule yeniden inşa edildi.

Bu arada kulenin yeniden inşası için 100 metrekarelik alanda 2022'de yapılan kazılar sırasında 14. yüzyıldan kalma iyi korunmuş kurşun bir lahit bulundu.

Öte yandan, katedralin aslına uygun olarak onarılmasına karar verildiği için bu da restorasyon sürecinde kurşun kullanılmasına neden oldu.

Çevre örgütleri, kurşunun insan sağlığına olumsuz etkisi nedeniyle bu restorasyon şekline tepki göstermişti.

Restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 846 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplandı.

Katedralin çevresindeki yeşil alan, 2025'in sonunda başlayacak çalışmalarla 160 ek ağacın yerleştirilmesiyle daha da genişletilecek.

- Macron'dan açılış töreni öncesinde katedrale ziyaret

Cumhurbaşkanı Macron, eşi Brigitte Macron'un da yer aldığı heyetle, 29 Kasım'da ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanan katedralin şantiyesini ziyaret etti.

Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Macron, restorasyonda çalışan zanaatkarlara, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Zanaatkarlara dönerek "Külleri sanata çevirdiniz." diyen Fransa Cumhurbaşkanı, "2000 kadın ve erkek gece ve gündüzünü bu şantiyede geçirdi. İmkansızı başardınız." ifadelerini kullandı.

- Katedral kapılarını 8 Aralık'ta ziyarete açıyor

Çalışmaları tamamlanan katedralin açılışı için bu ay farklı etkinlikler düzenlenecek, bu kapsamda 7 Aralık'ta açılış töreni yapılacak ve yerel saatle 21.00'den itibaren tarihi yapıyı onaranlar adına bir konser verilecek. Katedral kapılarını 8 Aralık'ta ziyaretçilere açacak.

Fransa Cumhurbaşkanının katılımıyla düzenlenecek törende, Macron'un konuşma yapması bekleniyor.

Açılışı törenine, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişi çağrıldı.

Törene katılmayacağını bildiren Papa, 15 Aralık'ta Paris hükümetinden daha fazla bağımsızlık isteyen Korsika Adası'na ziyaret gerçekleştirecek.

Öte yandan Trump, yaptığı açıklamada, Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine katılacağını duyurdu. Bu, Trump'ın, seçim galibiyeti sonrası ilk yurt dışı ziyareti olacak.

Törene Zelenskiy, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Fas Kralı 6. Muhammed, Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya Kralı 6. Felipe, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve ABD Başkanı Joe Biden'ı temsilen eşi Jill Biden'ın katılması bekleniyor.

8 Aralık'tan itibaren halkın ziyaretine açılacak olan katedralin yeni sunağının kutsanma törenine, dünya genelinden 170 kadar piskoposun katılması öngörülüyor.

Katedrali ziyaret etmek isteyenler, internet üzerinden yaptıkları rezervasyonla içeriye girebilecek.

Öte yandan, Parisliler, hafta sonu katedraldeki etkinlikleri Seine Nehri yakınlarına kurulan ekranlardan takip edebilecek.

Açılış için yoğun güvenlik tedbirleri alınırken Paris bölgesinin hava sahası 7 Aralık'ta yerel saatle 15.00-00.00, 8 Aralık'ta ise 08.00-21.00 saatlerinde kapalı olacak.

6 bin güvenlik görevlisinin görev başında olacağı 7-8 Aralık'ta katedralin çevresinde terörle mücadele kapsamında bir güvenlik alanı oluşturulacak.

Katedralin bulunduğu Ile de la Cite'deki tüm restoran ve işletmeler hafta sonu kepenk kapatacak. Bölgedeki bazı metro durakları kullanılamayacak, otobüs seferlerinde değişikliğe gidilecek ve yapının yakınlarında tekne turları yapılamayacak.