Notre Dame Katedrali’nin restorasyonuna sonunda başlanıyor

Notre Dame Katedrali'ndeki yangının üzerinden iki yıl geçti. Katedral'de yapılan çalışmalar sonucu yapılar için güvenli ortam sağlandı. Paris 2024 Olimpiyatları'na kadar restorasyonun tamamlanarak Katedral'in ziyarete açılması hedefleniyor.

Katolik Kilisesi'nin, Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak gördüğü, 857 yıllık Katedral'in yanmasının üzerinden 2 yıl geçti. Ancak bir türlü onarım çalışmaları başlatılmadı.

Bu süreçte yapının yeniden yapımı için gerekli olan güven altına alma çalışmaları sona erdi.

Çatısız devasa yapının ikonik kulelerini, tonozlarını ve duvarlarını güvence altına almak için özel geçici yapılar ve onu hava koşullarından korumak için özel bir "şemsiye" içeren güvenli ortam için marangozlar, iskele uzmanları ve profesyonel dağcılar tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Restorasyona başlanacak

Devasa restorasyon çalışmasında yer alma ihalesi için teklif veren şirketlerle müzakerelerin başlayacağı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in Olimpiyatlara ev sahipliği yapacağı 2024 yılında Katedrali ziyaretçilere açmayı hedefliyor.

Restorasyonun güvenlik aşaması için 165 milyon avro bütçe ayrılmıştı.

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18/09/2021 16:51