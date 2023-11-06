Novak Djokovic, Paris Masters'ta şampiyon oldu

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Paris Masters turnuvasında kupanın sahibi oldu

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06/11/2023

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Novak Djokovic, Paris Masters'ta şampiyon oldu

 

ATP 1000 serisi organizasyonunun finalinde, Sırp Djokovic ile dünya 17 numarası Bulgar Grigor Dimitrov karşılaştı.

36 yaşındaki Djokovic, 1 saat 38 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kupaya ulaştı.

ATP 1000 serisi turnuvalarında 40'ıncı, Paris Masters'ta ise 7'nci şampiyonluğa ulaşan tek oyuncu konumuna gelen Djokovic, sezonu dünya sıralamasının zirvesinde tamamlamayı büyük ölçüde garantiledi.

06/11/2023 09:23
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TAGS: Novak Djokovic, Paris, Masters, şampiyon,
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