Novak Djokovic, yarı finali garantiledi

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 4. günü tamamlandı

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18/11/2021

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Novak Djokovic, yarı finali garantiledi

ATP Finalleri'nin 4. gününde Novak DjokovicAndrey Rublev'i, Casper Ruud da Cameron Norrie'yi yendi.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 52. ATP Finalleri'nin 4. günü tamamlandı.

Yeşil Grup karşılaşmasında 1 numaralı seribaşı Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Rublev korta çıktı.

Turnuvayı 5 kez kazanan Sırp raket Djokovic, Rus rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Grupta ikide iki yapan Djokovic, yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Ruud, Norrie'yi üç sette geçti

Grubun diğer mücadelesinde 8 numaralı seribaşı Casper Ruud ile 10 numaralı seribaşı Cameron Norrie karşılaştı.

Norveçli Ruud, Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ın sakatlığı nedeniyle çekilmesiyle turnuvaya dahil olan Büyük Britanyalı Norrie karşısında 1-6, 6-3, 6-4 sona eren setlerle 2-1 kazandı ve ilk galibiyetini aldı.

Turnuvada bugün Kırmızı Grup'ta Alexander Zverev-Hubert Hurkacz ve Daniil Medvedev-Jannik Sinner karşılaşmaları oynanacak.

18/11/2021 10:09
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TAGS: Novak Djokovic
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