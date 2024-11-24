November Monthly Medal Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan Garabli…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 24 Kasım Pazar günü, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen, aylık kulüp yarışması November Monthly Medal Golf Turnuvasında Net 70’lik skor ile Hasan Garabli Şampiyon oldu. Oldukça şiddetli rüzgârın hakim olduğu zorlu koşullar altında gerçekleşen turnuvada Keith Goddard Net 72 ile ikinciliği elde ederken, Net 76’lık skor ile Olgun Emirzade turnuvanın üçüncüsü oldu.

Sezon sonu oynanacak olan ve sezonun en önemli turnuvalarından biri olarak kabul edilen 2 günlük Masters Turnuvasına katılacak olan 12 oyuncunun belirlendiği ve sezon içindeki bu formattaki 12 turnuvanın en iyi 6 skorunun alındığı Best of Seven Serisi turnuvalar Stroke Play formatında, Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanıyor.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC’de 1 Aralık Pazar günü Winter Stableford Golf Turnuvası gerçekleşecek.