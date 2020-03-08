Noyanlar Group’tan “Noyanlar Holidays” yatırımı

Noyanlar Group of Companies çatısı altında kurulan Noyanlar Holidays, Kıbrıs'ın eşsiz doğası ve kumsalında tatil imkânı sunuyor

Noyanlar Group of Companies, yıllardır İskele LongBeach ve Gazimağusa bölgesine yaptığı eşsiz konut projeleriyle adından sıkça söz ettirdi. Proje planlanmasından, satış sonrası hizmete kadar her türlü oluşumu içinde barındıran ve müşterilerine güvenle hizmet veren firma yeni bir yatırım yaptı.

Bünyesinde 500 tatil evi barındıran Noyanlar Holidays, kusursuz hizmeti ile temiz havanın, güneşin, spor aktiviteleri, spor alanları, bisiklet yolları ve eşsiz güzellikteki sahillerin buluştuğu lüks bir tatil deneyimi sunuyor.

Oda ve kahvaltı seçeneklerini organize etmek ise, size kalmış…

Noyanlar Group of Companies sadece tatil evleri yatırımının yanı sıra turizm acentesi de açtı ve gelen misafirlerine uçak bileti ve ada turları gibi imkânları da sağlıyor.

“En güzel anıları lüks detaylarla tamamlayın” sloganıyla duyurulan Noyanlar Holidays hakkında detaylı bilgi için “//noyanlarholidays.com/tr” adresinden edinilebilecek.

Kaynak: North Cyprus UK

08/03/2020 19:02