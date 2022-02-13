Noyanlar İskele Duatlonu Kemal Elektrikçi’nin

Triatlon Federasyonu sezonun ikinci organizasyonunu İskele’de Sprint Duatlon Yarışı şeklinde düzenledi.

Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşen sezonun ikinci organizasyonunda sporcular 5 kilometre koştu, 20 kilometre bisiklet sürdü, ardından 2,5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalıştı.

İskele’de Makenzi Plajı yanında gerçekleşen yarışa 78 sporcu katıldı.

Ares, Tüfekçi, Aspava Spor Kulübü sporcuları yanında federasyona yeni üye olan Velo Speed kulübünden sporcular yanında ferdi sporcuların da katıldığı Sprint Duatlon yarışında birincilik Ares Spor Kulübünden Kemal Elektrikçi’nin oldu.

ERKEKLERDE KEMAL, KADINLARDA MİNE

İskele Sprint Duatlon Yarışı’nda genel klasman birinciliğini Ares’ten Kemal Elektrikçi kazanırken, Kadınlar Genel Klasmanda birincilik Tüfekçi kulübünden Mine Devrim’in oldu.

Erkekler genel klasmanda ikinci Aspava’dan Ekrem Kaide, üçüncü yine Aspava’dan Şevki Ahcıhoca oldu.

Kadınlarda ise Mine’nin ardından ikinci Tüfekçi S.K.sporcusu Aslı Simay, üçüncü Ares’ten Melda Ünal geldi.

Takım klasmanında yapılan yarışta ise birincilik İlker-Cemal ikilisinin oldu.

Yarış sonunda Makenzi Bay Restoran’ta düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri Triatlon Federasyonu adına Sertaç Bozatlı, sponsor Noyanlar Direktörü Ahmet Noyan ve kulüp temsilcileri takdim etti.

Triatlonda sezonun üçüncü yarışı 27 Mart’ta yine İskele’de olimpik duatlon şeklinde düzenlenecek.

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13/02/2022 15:23