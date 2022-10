Noyanlar Klasik Otomobil Rallisi’nde ilk gün tamamlandı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun finali olan “Noyanlar Group of Companies Klasik Otomobil Rallisi” dün (8 Ekim 2022 Cumartesi) başladı. 2 günlük rallinin ilk günü, Lefkoşa’da bulunan Near East Bank Genel Müdürlük binası önünden sabah başladı.

Ekipler önce Lefkoşa’dan Aslanköy’e ilk Sabit Hız Testi’ni (SHT) geçtiler. Ardından Paşaköy, Vadili, İnönü güzergahında ikinci SHT’yi geçtiler ve Dörtyol’dan Mağusa’ya ulaşarak City Mall’da öğle arası verdiler. Öğle arasının ardından yeniden start alan klasik severler bu kez Tuzla’da üçüncü SHT’yi geçtiler. Salamis, Ötüken, Kuzucuk, Sınırüstü ve İskele güzergahlarında iki SHT daha geçen klasik severler günü İskele Noyanlar Sitesi’nde tamamladılar.

İlk günü 1955 model Vanguard araçlarıyla İlker-Nalan Canbulat ikilisi lider tamamladı. 1972 model Mercedes SL350 ile yarışan Salih-Yonca Çeliker ikilisi ikinci sırada günü tamamlarken, 1969 model Mustang araçlarıyla Tolga-Bedia Tekin ikilisi ilk günün üçüncüsü oldular. Gece boyunca müzikli eğlence ile stres atacak olan ekipler bu sabah (9 Ekim 2022 Pazar)11.00’de yeniden etaplarda olacaklar. Geçilecek 2 SHT’nin ardından saat 13.00’de Noyanlar Group of Companies’e ait Makenzi Restaurant’ta öğle yemeği alacaklar ve saat 15.00’de yapılacak ödül töreni ile ralli sona erecek. Türkiye İş Bankası’nın Şampiyona sponsoru ve Noyanlar Group of Companies’in ana sponsorluğunun yanı sıra; KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılan ülkemizin en büyük klasik otomobil rallisinde neticeler derneğin sayfasından canlı yayınlanıyor.

08/10/2022 20:16