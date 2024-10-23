Noyanlar Şirketler Grubu Adana’da Önemli Temaslarda Bulundu

Noyanlar Şirketler Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Zarif Noyan Başkanlığında bir heyet yeni iş olanakları ve iş birlikleri için Adana’da bir dizi temaslarda bulundu.

Yapılan temaslar çerçevesinde Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram ve heyeti ile de bir araya gelindi. Yapılan görüşmede iki kardeş ülke arasında ticari ve ekonomik iş birliği konuları ele alınarak önümüzdeki dönem içerisinde yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Noyanlar Şirketler Grubu Heyeti ayrıca Çukurova Belediye Başkanı Av. Emrah Kozay ‘a da bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretler çerçevesinde geniş katılımlı yatırımcı bir gruba da Kuzey Kıbrıs’taki yatırım iklimi ve olanakları ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapılarak Kuzey Kıbrıs’a davet edildi.

Noyanlar Şirketler Grubu Heyetinde Satış ve Pazarlama Müdürü Coşkun Tunçkaya, Satış ve Pazarlama Direktör Asistanı Sayeh Ghoreishi ve Satış Temsilcisi Ziyad Dakhel yer aldı.